Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Com 65 itens, cesta gaúcha ficou em R$ 286,65 no período. (Foto: Agência Brasil)

Calculado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), o Preço da Cesta de Alimentos (PCA) no Rio Grande do Sul caiu 0,75% em agosto, na comparação com o mês anterior. Trata-se de segunda redução consecutiva em 2025. A cesta com 65 dos itens mais consumidos no Estado ficou em R$ 286,65, o que também representa o menor valor desde novembro passado. Já no acumulado do ano, o índice apresenta retração de 0,29%.

O maior recuo de agosto foi observado na região do Alto da Serra do Botucaraí, que abrange municípios como Soledade e Espumoso. O preço médio do kit foi de R$ 286,92, o que representa 2,36% a menos que o de julho.

Já o segundo maior recuo teve como cenário o Vale do Rio Pardo: -2,26%, fechando o mês em R$ 280,83. Com exceção da Serra Gaúcha, que manteve estabilidade, todas as demais regiões do Estado registraram queda no indicador.

Na região das Hortênsias (Gramado, Canela e outros municípios) a retração foi de 1,41%, mas a cesta continua a mais cara do Rio Grande do Sul. O preço médio é de R$ 305,15, aproximadamente 5% acima da média estadual.

O valor médio mais em conta, por sua vez, foi verificado o chamado “Jacuí Centro”: R$ 266,67. Com isso, a diferença regional entre o maior e menor preço chega a quase 15%.

Itens mais baratos

Dentre os 12 grupos analisados, o de hortaliças teve a maior queda no preço médio, com recuo de 8,56% frente a julho. A retração foi puxada pelo tomate, que caiu 22,2%, sendo vendido a R$ 6,99 o quilo nos supermercados. A cebola também segue em queda, custando em média R$ 2,95 o quilo, declínio de 5,4% no mês.

O grupo de aves e ovos também teve forte recuo em agosto, com queda de 4,13% no preço médio. A redução foi impulsionada pela coxa de frango, custando cerca de R$ 12 o quilo, valor 7,5% menor do que em julho. O ovo de galinha seguiu em retração, com recuo de 1,26%, encontrado a uma média de R$ 11,88 o quilo.

Itens básicos da alimentação, como arroz branco e feijão preto, seguem em ritmo de queda. O valor do cereal caiu 3,90%, vendido a uma média de R$ 3,65 o quilo. Já a leguminosa teve retração de 3,64%, encontrada a uma média de R$ 5,29 o quilo. No acumulado do ano, ambos já assinalam recuo superior a 30% no preço médio.

As carnes também assinalaram redução no Estado, com queda de 0,78% em agosto. Nenhum dos cortes pesquisados teve alta no período, com destaque para a paleta com queda de 2,80% e a costela com recuo de 1,41%. A maior retração foi registrada na Fronteira Noroeste, onde a queda chegou a 3,18%.

Metodologia

Os dados estão publicados no Boletim de Preços Dinâmicos e disponíveis no Painel de Preços Dinâmicos, lançado na semana passada pela Receita Estadual. Esse material acompanha a variação de preço no varejo dos 65 itens de consumo mais presentes na mesa dos gaúchos, com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na base do da pesquisa estão os registros das notas fiscais eletrônicas do varejo. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a iniciativa é alinhada ao objetivo do governo gaúcho de transformar a base de dados do Estado em informações úteis à população.

(Marcello Campos)

