Rio Grande do Sul Secretaria de Turismo e Aeroporto Salgado Filho realizam recepção especial para passageiros durante o Mês Farroupilha

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ação faz parte do projeto O Sul Te Espera, que promove ativações culturais para fortalecer o turismo no RS. (Foto: Arquivo Sedur)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), em parceria com a Fraport Brasil, preparou um receptivo especial para marcar o Mês Farroupilha no principal portão de entrada aérea do Rio Grande do Sul. Nos dias 12, 18 e 19 de setembro, sempre das 8h às 10h, passageiros que desembarcarem no terminal doméstico do Aeroporto Salgado Filho serão surpreendidos com o projeto O Sul Te Espera, que promove ativações culturais e momentos de acolhida logo na chegada a Porto Alegre.

Boas-vindas aos visitantes

A ação conta com a participação de artistas que representam a identidade gaúcha: um gaiteiro, um violeiro, a tradicional estátua-viva do Laçador e dois casais pilchados, que interagem com os viajantes e transmitem a força do tradicionalismo. Além das apresentações, o aeroporto recebe uma decoração especial alusiva ao Mês Farroupilha, criando um ambiente imersivo que reforça a simbologia do período.

A ambientação temática permanecerá até o fim de setembro, levando um pouco da cultura gaúcha para todos os que circularem pelo terminal.

Hospitalidade

“O turismo é uma porta de entrada para mostrar a identidade do Rio Grande do Sul. Queremos que cada visitante tenha, logo na chegada, uma experiência marcante que una nossas tradições com a hospitalidade que é marca registrada do nosso povo”, destaca o secretário de Turismo, Ronaldo Santini. Para ele, iniciativas como essa fortalecem o posicionamento do estado como destino acolhedor, diversificado e conectado às suas raízes.

“O aeroporto de Porto Alegre é a principal porta de entrada para os turistas no Rio Grande do Sul. O receptivo e as ações são uma forma de apresentar nossa cultura e tradição já na chegada dos passageiros. Temos visto momentos muito bonitos aqui, de pessoas dançando ao som da gaita, se divertindo e celebrando junto conosco o Mês Farroupilha”, afirma Rodrigo de Sousa, diretor comercial da Fraport Brasil.

Expressões típicas recebem destaque no aeroporto

A Fraport Brasil preparou uma ambientação especial no Aeroporto de Porto Alegre para celebrar o Mês Farroupilha. Foram instalados letreiros em letras-caixa com expressões típicas do vocabulário gaúcho: no Check-in Doméstico, no 2º piso, a palavra “Tchê”; em frente ao Embarque Internacional, também no 2º piso, o termo “Bah”; e no Desembarque, no 1º piso, os destaques “Bah”, “Tchê” e “Capaz”, recepcionando os passageiros que chegam à capital.

Ao lado de cada letreiro, totens explicativos apresentam a origem dessas expressões, acompanhados de frases de autores consagrados como Luis Fernando Verissimo, Erico Verissimo e Jayme Caetano Braun.

Além disso, um grande painel instalado no 2º piso aborda o uso das expressões e outros elementos da cultura gaúcha, reforçando o clima festivo e a identidade do Rio Grande do Sul já no momento da chegada ou partida pelo aeroporto.

Com o receptivo, o governo do Estado reforça a valorização das tradições gaúchas e proporciona aos visitantes um primeiro contato que traduz a essência do Rio Grande do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/secretaria-de-turismo-e-aeroporto-salgado-filho-realizam-recepcao-especial-para-passageiros-durante-o-mes-farroupilha/

Secretaria de Turismo e Aeroporto Salgado Filho realizam recepção especial para passageiros durante o Mês Farroupilha

2025-09-11