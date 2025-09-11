Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

Rio Grande do Sul Idoso morre após ataque de cães pitbull em cidade gaúcha

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Policiais apreenderam três dos quatro animais; outro foi abatido. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um idoso de 63 anos e que trabalhava como vendedor de lenha no município gaúcho de Minas do Leão (Região Carbonífera) morreu nessa quinta-feira (11), cinco dias após sofrer ataque por quatro cães da raça pitbull. O incidente ocorreu no sábado passado, quando Américo Sampaio entregava toras no pátio da casa de uma cliente.

Com múltiplos ferimentos, ele permanecia internado desde então na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre, sob coma induzido. Ele chegou a apresentar melhora no quadro geral, mas não resistiu a uma infecção generalizada.

Investigações preliminares apontam que os animais estavam soltos no local e não obedeceram ao comando da tutora, de 82 anos – na tentativa de contê-los, também acabou mordida na perna, mas não corre risco de morte.

Um dos cachorros foi abatido por outro morador da residência durante a tentativa de socorro a Américo. A Polícia Civil pediu que a idosa entregasse espontaneamente os outros três, mas ela se recusou. Com isso, a delegada responsável pelo caso obteve ordem judicial para que a Brigada Militar apreendesse os animais, agora aos cuidados de um canil anexo à Penitenciária Estadual de Charqueadas.

Caso é investigado

O incidente prossegue sob apuração, com depoimentos de testemunhas e levantamentos de outras informações. Um dos pontos a serem eslarecidos é a discrepância nos relatos a respeito da presença do entregador no pátio da casa.

Ele teria entrado no ambiente a convite da dona da casa. No entanto, ela alega que o ingresso teria ocorrido por iniciativa da própria vítima e que, em ocasiões anteriores, ele teria permanecido do lado de fora do portão.

(Marcello Campos)

Preço médio dos alimentos cai pelo segundo mês seguido no Rio Grande do Sul
