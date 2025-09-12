Notícias De Lixo a Energia: RS Liga o Motor Verde do Futuro

Por Gisele Flores | 12 de setembro de 2025

Biometano Sul: Quando o Aterro Vira Combustível para o Amanhã Foto: Divulgação CRVR A inauguração da Biometano Sul, nesta segunda (15), em Minas do Leão, marca mais que um avanço tecnológico: é um sinal de que o Rio Grande do Sul começa a transformar passivos ambientais em ativos estratégicos. Fruto de R$ 150 milhões em investimentos do Grupo Solví/CRVR e da Arpoador Energia, a planta — primeira do estado a produzir biometano de aterro sanitário — poderá gerar até 66 mil Nm³/dia de gás natural renovável. Em tempos de urgência climática, iniciativas como essa mostram que inovação e sustentabilidade podem caminhar juntas, criando energia limpa, reduzindo emissões e abrindo caminho para uma matriz energética mais verde e competitiva. Minas do Leão, antes lembrada pelo aterro, agora entra no mapa como referência em economia circular e transição energética. Foto: Divulgação CRVR

