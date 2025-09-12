Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Dicas de O Sul Sarandeio Farroupilha reúne mais de 80 atrações culturais gratuitas em Guaíba

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

A programação contempla shows musicais, poesia, apresentações de dança e de declamadores e trovadores

Foto: Divulgação
A programação contempla shows musicais, poesia, apresentações de dança e de declamadores e trovadores.

A 5ª edição do Sarandeio Farroupilha iniciou na noite de quinta-feira (11) e prossegue até o dia 21 deste mês com mais de 80 atrações gratuitas no CTG Gomes Jardim, em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A programação contempla shows musicais, poesia, apresentações de dança, de declamadores e trovadores. O evento tem como propósito valorizar e fortalecer a cultura gaúcha, incentivar os artistas locais e oferecer ao público espetáculos musicais que representam o tradicionalismo e o nativismo do Rio Grande do Sul.

A proposta também é descentralizar as atividades, despertando empatia e participação popular, ao mesmo tempo em que resgata princípios e valores da tradição capazes de promover autoestima, convivência social, disciplina e cidadania.

Segundo a prefeitura de Guaíba, durante os dez dias de celebração, os visitantes têm a oportunidade de vivenciar a música, a tradição e a gastronomia típica do Estado. Além das atrações musicais, há diversas manifestações culturais, com destaque para as danças tradicionais apresentadas por DTGs e CTGs de Guaíba, bem como a solenidade diária da chegada da Chama Crioula.

