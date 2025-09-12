Carlos Alberto Turra Setembro e o protagonismo dos técnicos agrícolas no RS

Por Carlos Alberto Turra | 12 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A natureza, renovando-se, inspira esperança e crescimento, anunciando novas possibilidades para o ciclo agrícola Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil A natureza, renovando-se, inspira esperança e crescimento, anunciando novas possibilidades para o ciclo agrícola. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Setembro chega colorindo os campos gaúchos com o espetáculo das floradas da primavera. A natureza, renovando-se, inspira esperança e crescimento, anunciando novas possibilidades para o ciclo agrícola. O ambiente rural pulsa com a expectativa de safras promissoras e, nessa sincronia, entre homem e natureza, destaca-se o trabalho essencial dos técnicos agrícolas, profissionais representados com orgulho pelo SINTARGS.

Assim como as flores trazem a promessa dos frutos vindouros, os técnicos agrícolas, espalhados pelo Rio Grande do Sul, se fazem protagonistas em várias frentes de atuação, promovendo transformações que impactam diretamente a vida no campo e na cidade. Seja na defesa agropecuária, protegendo plantações e rebanhos contra pragas e doenças, ou na extensão rural, levando conhecimento, tecnologia e inovação até o produtor, o papel desses profissionais é fundamental para o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar.

Na força do cooperativismo, os técnicos agrícolas ajudam a organizar, qualificar e impulsionar a produção coletiva, gerando economia solidária e fortalecendo comunidades. No serviço público, no instituto e na pesquisa, trabalham para aprimorar métodos produtivos, garantir a qualidade dos produtos e fomentar cadeias produtivas mais eficientes e responsáveis.

Também estão presentes nas agroindústrias, levando expertise técnica para agregar valor aos produtos, e na indústria em geral, atuando onde o saber agrícola faz a diferença nos processos.

Não menos relevante é o trabalho dos profissionais liberais que, de maneira autônoma, oferecem serviços e consultorias, multiplicando resultados positivos, integrando o campo ao mercado e aproximando soluções inovadoras das necessidades do produtor rural.

O SINTARGS, representando todos esses segmentos, evidencia o protagonismo do técnico agrícola como elo vital do desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. São estes profissionais que, com conhecimento, ética e dedicação, semeiam progresso e colhem, junto à sociedade, melhorias na qualidade de vida, geração de renda e sustentabilidade ambiental.

Em setembro, quando florescem as paisagens do estado, floresce, também, o reconhecimento do valor dos técnicos agrícolas, cuja atuação é indispensável para garantir um futuro promissor, equilibrando tradição e inovação nas cadeias produtivas do solo gaúcho.

* Carlos Alberto Turra, técnico agrícola e presidente do SINTARGS/RS

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Carlos Alberto Turra

https://www.osul.com.br/setembro-e-o-protagonismo-dos-tecnicos-agricolas-no-rs/

Setembro e o protagonismo dos técnicos agrícolas no RS

2025-09-12