Sexta-feira, 12 de setembro de 2025
Por Carlos Alberto Turra | 12 de setembro de 2025
A natureza, renovando-se, inspira esperança e crescimento, anunciando novas possibilidades para o ciclo agrícolaFoto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.
Setembro chega colorindo os campos gaúchos com o espetáculo das floradas da primavera. A natureza, renovando-se, inspira esperança e crescimento, anunciando novas possibilidades para o ciclo agrícola. O ambiente rural pulsa com a expectativa de safras promissoras e, nessa sincronia, entre homem e natureza, destaca-se o trabalho essencial dos técnicos agrícolas, profissionais representados com orgulho pelo SINTARGS.
Assim como as flores trazem a promessa dos frutos vindouros, os técnicos agrícolas, espalhados pelo Rio Grande do Sul, se fazem protagonistas em várias frentes de atuação, promovendo transformações que impactam diretamente a vida no campo e na cidade. Seja na defesa agropecuária, protegendo plantações e rebanhos contra pragas e doenças, ou na extensão rural, levando conhecimento, tecnologia e inovação até o produtor, o papel desses profissionais é fundamental para o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar.
Na força do cooperativismo, os técnicos agrícolas ajudam a organizar, qualificar e impulsionar a produção coletiva, gerando economia solidária e fortalecendo comunidades. No serviço público, no instituto e na pesquisa, trabalham para aprimorar métodos produtivos, garantir a qualidade dos produtos e fomentar cadeias produtivas mais eficientes e responsáveis.
Também estão presentes nas agroindústrias, levando expertise técnica para agregar valor aos produtos, e na indústria em geral, atuando onde o saber agrícola faz a diferença nos processos.
Não menos relevante é o trabalho dos profissionais liberais que, de maneira autônoma, oferecem serviços e consultorias, multiplicando resultados positivos, integrando o campo ao mercado e aproximando soluções inovadoras das necessidades do produtor rural.
O SINTARGS, representando todos esses segmentos, evidencia o protagonismo do técnico agrícola como elo vital do desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. São estes profissionais que, com conhecimento, ética e dedicação, semeiam progresso e colhem, junto à sociedade, melhorias na qualidade de vida, geração de renda e sustentabilidade ambiental.
Em setembro, quando florescem as paisagens do estado, floresce, também, o reconhecimento do valor dos técnicos agrícolas, cuja atuação é indispensável para garantir um futuro promissor, equilibrando tradição e inovação nas cadeias produtivas do solo gaúcho.
* Carlos Alberto Turra, técnico agrícola e presidente do SINTARGS/RS
Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.
Voltar Todas de Carlos Alberto Turra