Economia Setor de serviços brasileiro registra o sexto resultado positivo seguido

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Principal alta veio dos serviços de informação e comunicação Foto: Freepik Principal alta veio dos serviços de informação e comunicação. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O volume do setor de serviços cresceu 0,3% em julho no Brasil em relação ao mês anterior, o sexto resultado positivo em sequência. Com isso, o setor acumula ganho de 2,4% desde fevereiro e renova, neste mês, o ponto mais alto da série histórica.

No ano, o setor acumula alta de 2,6%. Já em 12 meses (2,9%), reduziu o ritmo de crescimento frente ao observado em junho de 2025 (3%). Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta sexta-feira (12) pelo IBGE.

A alta em julho se deve ao crescimento de três das cinco atividades investigadas, com destaque para informação e comunicação, que teve expansão de 1%.

Entre os demais setores, destacam-se os avanços de profissionais, administrativos e complementares (0,4%) e dos serviços prestados às famílias (0,3%). Em contrapartida, o grupo transportes (-0,6%) exerceu a principal retração, seguido por outros serviços (-0,2%).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/setor-de-servicos-brasileiro-registra-o-sexto-resultado-positivo-seguido/

Setor de serviços brasileiro registra o sexto resultado positivo seguido

2025-09-12