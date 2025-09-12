Sexta-feira, 12 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025
Sedes dos Três Poderes foram vandalizadas em 8 de janeiro de 2023Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu na quinta-feira (11) condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus pela trama golpista ao pagamento solidário de R$ 30 milhões pelos danos causados pela depredação das sedes dos Três Poderes durante os atos extremistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília
Com a decisão, Bolsonaro e os demais condenados deverão ajudar a pagar os prejuízos provocados pelo vandalismo ocorrido no Supremo, no Congresso e no Palácio do Planalto. O pagamento deverá ser efetivado após o fim de todos os recursos contra a condenação.
A indenização é uma das consequências da condenação dos acusados por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.
No julgamento, finalizado na quinta-feira, Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Ainda cabe recurso da decisão.