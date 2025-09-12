Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação das sedes dos Três Poderes nos atos de 8 de janeiro de 2023

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Sedes dos Três Poderes foram vandalizadas em 8 de janeiro de 2023

Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Sedes dos Três Poderes foram vandalizadas em 8 de janeiro de 2023. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu na quinta-feira (11) condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus pela trama golpista ao pagamento solidário de R$ 30 milhões pelos danos causados pela depredação das sedes dos Três Poderes durante os atos extremistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília

Com a decisão, Bolsonaro e os demais condenados deverão ajudar a pagar os prejuízos provocados pelo vandalismo ocorrido no Supremo, no Congresso e no Palácio do Planalto. O pagamento deverá ser efetivado após o fim de todos os recursos contra a condenação.

A indenização é uma das consequências da condenação dos acusados por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

No julgamento, finalizado na quinta-feira, Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Ainda cabe recurso da decisão.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Presos criminosos que ameaçavam e extorquiam ex-clientes de tele-entrega de drogas em Porto Alegre
Setor de serviços brasileiro registra o sexto resultado positivo seguido
https://www.osul.com.br/bolsonaro-e-aliados-deverao-pagar-r-30-milhoes-pela-depredacao-das-sedes-dos-tres-poderes-nos-atos-de-8-de-janeiro-de-2023/ Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação das sedes dos Três Poderes nos atos de 8 de janeiro de 2023 2025-09-12
Deixe seu comentário

Últimas

Dicas de O Sul Sarandeio Farroupilha reúne mais de 80 atrações culturais gratuitas em Guaíba
Economia Setor de serviços brasileiro registra o sexto resultado positivo seguido
Polícia Presos criminosos que ameaçavam e extorquiam ex-clientes de tele-entrega de drogas em Porto Alegre
Brasil Saiba quem é o “Careca do INSS”, preso pela Polícia Federal
Brasil “Careca do INSS” e empresário são presos durante operação contra fraudes nas aposentadorias
Política Pela primeira vez na história do Brasil, militares e ex-presidente são condenados por golpe de Estado
Política Lula diz não temer novas sanções dos Estados Unidos ao Brasil após a condenação de Bolsonaro
Política Advogados de Bolsonaro e dos outros condenados por tentativa de golpe de Estado avaliam recursos no Supremo
Esporte Vasco elimina o Botafogo nos pênaltis e avança à semifinal da Copa do Brasil
Política Líder do PL participa de vigília após condenação de Bolsonaro
Pode te interessar

Política Pela primeira vez na história do Brasil, militares e ex-presidente são condenados por golpe de Estado

Política Lula diz não temer novas sanções dos Estados Unidos ao Brasil após a condenação de Bolsonaro

Política Advogados de Bolsonaro e dos outros condenados por tentativa de golpe de Estado avaliam recursos no Supremo

Política Líder do PL participa de vigília após condenação de Bolsonaro