Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Sedes dos Três Poderes foram vandalizadas em 8 de janeiro de 2023 Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Sedes dos Três Poderes foram vandalizadas em 8 de janeiro de 2023. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu na quinta-feira (11) condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus pela trama golpista ao pagamento solidário de R$ 30 milhões pelos danos causados pela depredação das sedes dos Três Poderes durante os atos extremistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília

Com a decisão, Bolsonaro e os demais condenados deverão ajudar a pagar os prejuízos provocados pelo vandalismo ocorrido no Supremo, no Congresso e no Palácio do Planalto. O pagamento deverá ser efetivado após o fim de todos os recursos contra a condenação.

A indenização é uma das consequências da condenação dos acusados por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

No julgamento, finalizado na quinta-feira, Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Ainda cabe recurso da decisão.

