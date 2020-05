Celebridades Alexandre Garcia chama crítica de colega de fuxico e pontua “inverdade” dita por ela

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

Jornalista (foto) foi criticado em conversa de Giuliana Morrone e Gerson Camarotti Foto: Reprodução Jornalista (foto) foi criticado em conversa de Giuliana Morrone e Gerson Camarotti. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Alexandre Garcia, 79, chamou de fuxico a conversa dos colegas Guiliana Morrone e Gerson Camarotti, ambos da TV Globo, que vazou para a imprensa, expondo críticas da apresentadora a ele. “Estamos em tempos de usar máscara, às vezes se usa máscara por tanto tempo que ela esgarça e cai”, alfinetou o jornalista.

Garcia, que já tinha chamado a fala de Morrone de preconceituosa, se manifestou na noite desta terça-feira (12) em seu canal no YouTube. Em um boletim, intitulado “Resposta de Um Gagá”, ele afirmou que foi pego de surpresa pelas críticas dos colegas, mas salientou que eles não tinham intenção de tornar aquilo público.

A conversa de Morrone e Camarotti teria acontecido no intervalo do “Bom Dia Brasil”. A TV Globo disse que não vai comentar o vazamento. Os dois jornalistas também não se manifestaram.

“Eu espero que não traga prejuízo a ela [Giuliana Morrone], porque sei que não houve a intenção de divulgar. Foi só um desabafo de um colega para outro colega”, afirmou Garcia, destacando que são opiniões pessoais. “Eu não me meto em ideias, opiniões pessoais. Não vou julgar.”

O jornalista aproveitou para apontar o que chamou de “inverdades” ditas por Morrone e afirmou que nunca foi favorável à retirada da concessão da TV Globo, como ela afirma, nem teria ocupado o cargo de diretor na emissora “a vida toda”, mas o de editor regional por cinco anos, apesar de ter ficado 32 na TV Globo.

“Isso é gravíssimo, porque eu jamais faria isso”, afirmou ele sobre ser favorável à retirada de concessão da TV Globo. “Pela minha índole, pela ética, pelo respeito por uma emissora que sempre me respeitou, não faria isso.”

Ele também corrigiu Morrone sobre ter recebido propostas para participar da CNN afirmando que vai, inclusive, fazer uma participação em um programa da emissora neste final de semana, e explicou porque cobra pouco ao fazer serviços de mestre de cerimônia para pequenos empresários.

“Cobro pouco sim a empresas pequenas de minha cidade que me chamam para ser mestre de cerimônia em alguma inauguração, algum aniversário de empresa. Eu cobro alguma coisa simbólica. E eu não cobro do serviço público. É dinheiro do público, do contribuinte, seu”, afirmou ele a seus seguidores.

Garcia ainda revelou que mesmo não estando mais na TV Globo ainda tem contato com Giuliana Morrone, chegando a encontrá-la inclusive na missa, na fila da comunhão. “Aí, quando eu vejo que sou qualificado como ridículo, gagá e que causo revolta a ela, vi que fui excomungado”, brincou ele.

