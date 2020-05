Magazine Hackers exigem US$ 21 milhões de advogado de Lady Gaga e Elton John

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

Um grupo de hackers invadiu o site do advogado Allen Grubman, que atende a grande parte da classe artística de Los Angeles, exigindo US$ 21 milhões (cerca de R$ 121,2 milhões) e ameaçando revelar detalhes pessoais de seus clientes, como Elton John, Lady Gaga e Barbra Streisand.

Os criminosos afirmam ter 756 gigabytes de dados, incluindo contratos e e-mails pessoais. Uma captura de tela com um suposto contrato para Madonna já foi liberada. Segundo o portal Page Six, fontes próximas ao advogado disseram que o FBI está investigando o caso, e que os clientes famosos já foram notificados.

“Os hackers entraram no sistema enquanto todos estavam focados no coronavírus. Assumimos, mas não há confirmação de que os hackers são do Leste Europeu. Eles estão exigindo um resgate de US$ 21 milhões e a empresa não está negociando com eles”, diz a fonte.

“Podemos confirmar que fomos vítimas de um ataque cibernético. Notificamos nossos clientes e nossa equipe. Contratamos especialistas do mundo especializados nessa área e estamos trabalhando o tempo todo para resolver esses problemas”, diz o escritório em um comunicado.

Além de Gaga, Madonna e John, a empresa representa músicos como Barry Manilow, Rod Stewart, Lil Nas X, The Weeknd, U2 e Drake. Outros clientes listados são Priyanka Chopra, Robert De Niro, Sofia Vergara, LeBron James e Mike Tyson.

Os mesmos hackers, chamados de REvil ou Sodinokibi, atacaram a empresa de câmbio Travelex com malware que criptografa dados até que um resgate seja pago em bitcoin (moeda não rastreável).

