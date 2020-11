Kalil votou no Estadual Central, no bairro Lourdes, Região Centro-Sul da capital, na manhã deste domingo.

“Essa cidade não é brincadeira, temos que fazer muita coisa. Então, que Deus nos ajude”, disse aos jornalistas. Em seguida, ele foi para casa, onde acompanhou o resultado da apuração.

Desde o início das eleições, o candidato liderou todas as pesquisas. Na última, divulgada pelo Ibope no sábado (14), ele aparecia com 72% dos votos válidos. João Vitor Xavier estava em segundo lugar, com 9%.

