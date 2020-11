Brasil Amazonino Mendes e David Almeida disputarão segundo turno em Manaus

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os dois candidatos se enfrentarão nas urnas no dia 29. (Foto: Divulgação)

Para a Prefeitura de Manaus (AM), Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante) disputarão o segundo turno das eleições.

De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 98,64% das urnas apuradas às 21h30min, Amazonino Mendes tinha 230.738 votos, o que representa 23,91% do total, enquanto David Almeida somava 215.644 votos, o equivalente a 22,35%. O resultado foi divulgado na noite deste domingo (15). O segundo turno está previsto para acontecer no dia 29 de novembro.

Amazonino Mendes é natural de Eirunepé (AM), tem 81 anos e é advogado. Foi prefeito de Manaus , governador do Amazonas e senador.

David Almeida nasceu em Manaus, tem 51 anos, é bacharel em direito e radialista. Foi governador interino do Amazonas e deputado estadual.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil