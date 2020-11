Em segundo lugar ficou Senador Jean, com 14,08% dos votos. Em seguida, Delegado Leocádio (PSL), com 10,22% dos votos. As pesquisas do instituto Ibope já apontavam Álvaro Dias como vencedor da disputa pela prefeitura.

Dias tem nasceu em Caicó (RN) e tem 61 anos. É médico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Foi eleito vice-prefeito de Natal (RN) em 2016, mas assumiu a prefeitura em 2018, após a renúncia do então prefeito Carlos Eduardo Alves (PDT). Além disso já comandou a Secretaria de Saúde de Natal.

Nas eleições de 2020, concorrem prefeitos e vereadores em todos os Estados do país (exceto Distrito Federal). Nas cidades com menos de 200 mil eleitores, a escolha dos prefeitos é realizada em apenas um turno: vence o candidato que receber o maior número de voto válidos (brancos e nulos não contam).