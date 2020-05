Esporte Alexandre Pato e mais jogadores disputam campeonato de futebol virtual do SBT

Por Redação O Sul | 2 de Maio de 2020

Partidas poderão ser vistas dos dias 4 a 6 nas redes sociais Foto: Lourival Ribeiro/SBT Partidas poderão ser vistas dos dias 4 a 6 nas redes sociais. (Foto: Lourival Ribeiro/ SBT) Foto: Lourival Ribeiro/SBT

O SBT promove, de segunda-feira (04) a quarta-feira (06) o SBT All Stars com disputas online do jogo Fifa 20 entre jogadores, influenciadores e celebridades. A ideia é que cada um da sua casa coloque suas habilidades no game à prova. O grande campeão será conhecido na quarta-feira.

Todos os jogos de futebol entre eles poderão ser acompanhados a partir das 20h30min, com transmissão pelo Facebook e pelo Youtube do SBT Games.

Os jogos terão as presenças de nomes como dos jogadores de futebol do São Paulo Alexandre Pato (embaixador), Tiago Volpi, Tchê Tchê e Pablo, além do lateral do Internacional Rodinei e do zagueiro da seleção Thiago Silva. Os comentários serão feitos pelos humoristas Diguinho Coruja, Murilo Couto, Ed Gama, Danilo Gentili e Rudy Landucci.

“Vou levar um time que manda muito bem. Aqui qualquer um pode ser craque”, diz Pato em suas redes sociais para divulgar o novo projeto. Vale lembrar que Pato é marido de Rebecca Abravanel, filha de Silvio Santos, o dono do SBT.

O torneio contará com 16 participantes, que vão competir em formato mata-mata. Quem perder estará eliminado. Serão quatro etapas do jogo: na segunda-feira serão as oitavas de final; na terça-feira (05) acontecerão as quartas. No último dia, quarta-feira, vão rolar as semifinais e a final.

