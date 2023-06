Rio Grande do Sul Alexandre Saltz é o novo procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2023

Saltz comandará o MP-RS no biênio 2023-2025. (Foto: Divulgação)

O promotor de Justiça Alexandre Sikinowski Saltz foi anunciado nesse sábado (3) como o novo procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul para o biênio 2023-2025. A confirmação foi feita pelo governador do Estado, Eduardo Leite, em sua conta pessoal no Twitter.

“Há pouco telefonei para os primeiros colocados na lista para Procurador-Geral de Justiça e comuniquei a escolha do primeiro colocado, Dr. Alexandre Saltz, para chefiar o Ministério Público do RS”, escreveu Leite.

A posse está marcada para terça-feira (6), às 14h, no auditório Mondercil Paulo de Moraes da sede do Ministério Público do RS, na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, em Porto Alegre.

Natural de Uruguaiana e promotor de Justiça há mais de 30 anos, Saltz é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCRS e mestre pela Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Também é professor palestrante na Fundação Escola Superior do Ministério Público.

Foi promotor-Assessor, Coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, Secretário-Geral e Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais Substituto.

Saltz atuou ainda nas comarcas de Santiago, Uruguaiana e Porto Alegre, nas Promotorias de Justiça da Fazenda Pública e do Meio Ambiente. Foi agraciado com a Medalha da Ordem do Mérito do Ministério Público do Rio Grande do Sul com Grau Comendador em 2014.

