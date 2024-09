Política Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo, diz Lula sobre denúncias contra ministro Silvio Almeida

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

Presidente afirma que será garantido "direito de defesa e presunção de inocência". Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (6) que alguém que “pratica assédio” não ficará em seu governo ao comentar as denúncias contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

Denúncias contra o ministro na organização Me Too Brasil por supostos episódios de assédio sexual contra mulheres, inclusive contra a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, foram reveladas na quinta-feira (5). O ministro nega as acusações.

“O que eu posso antecipar a vocês é que alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu preciso ter o bom senso aqui de que é preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência a quem tem direito a se defender”, disse Lula em entrevista à Difusora Goiânia.

“Eu não posso permitir que tenha assédio. Temos que apurar corretamente, mas acho que não é possível a continuidade no governo”, declarou.

O chefe do Executivo disse que não permitirá que um “erro pessoal de alguém” prejudique o governo. “Assédio não pode coexistir com a democracia, com o respeito aos direitos humanos e sobretudo com o respeito aos subordinados”, disse.

Lula também falou sobre a foto publicada pela primeira-dama Janja Lula da Silva com Anielle Franco após o a revelação do caso. “É uma demonstração inequívoca de que as mulheres estão com as mulheres. E é o normal. Não há uma mulher que fique favorável a alguém que seja denunciado de assédio”, disse.

Entenda o caso

A organização Me Too Brasil confirmou, na quinta-feira (5), que recebeu denúncias de assédio sexual contra Silvio Almeida.

O caso foi publicado inicialmente pelo portal “Metrópoles”, que apontou a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, como uma das vítimas.

Conforme apuração da CNN Brasil, pelo menos quatro casos de assédio sexual foram levados ao Me Too. Também teriam sido feitas dez denúncias de assédio moral contra Silvio Almeida no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania.

Em nota, o ministro disse “repudiar com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra” ele. Alegou ainda que as denúncias não têm “materialidade” e são baseadas em “ilações” e que o objetivo das acusações são lhe “prejudicar” e “bloquear seu futuro”.

A Polícia Federal (PF) vai investigar as denúncias de assédio com abertura de inquérito ainda nesta sexta-feira (6). Antes, a Comissão de Ética da Presidência da República já havia informado que abriu um procedimento para apurar os fatos.

