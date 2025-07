Dicas de O Sul Aliadas Academy Experience ocorre no dia 6 de agosto em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Cantora, empresária, apresentadora e estudante de Direito, Jojo Todynho é um fenômeno de autenticidade e superação. Ela estará presente no evento Foto: Reprodução/Instagram (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

No dia 06 de agosto, Porto Alegre será palco de uma imersão de inspiração, trocas e

transformação: o Aliadas Academy Experience reúne mulheres que vêm redesenhando o presente e apontando caminhos para o futuro. Criado pela empresa Aliadas Company em parceria com a Learner, o evento convida o público feminino a refletir, se conectar e crescer — pessoal e profissionalmente — em uma jornada de protagonismo e pertencimento.

Voltado a mulheres que querem expandir sua visão de mundo, reforçar sua presença e

potencializar suas ações, o encontro traz uma curadoria potente de palestrantes que

transitam entre inovação, mercado, cultura, impacto social, criatividade e liderança com propósito.

Aliadas é uma comunidade fundada por Ali Klemt e Luiza Fontanella, que conecta mulheres de diferentes áreas por meio de uma rede de desenvolvimento, eventos, trocas e iniciativas de impacto. É um espaço que une sororidade, carreira e ação social — como os projetos de apoio ao combate à violência contra a mulher e o estímulo ao protagonismo feminino.

Confira quem sobe ao palco nesta edição:

Jojo Todynho – Cantora, empresária, apresentadora e estudante de Direito, Jojo é um

fenômeno de autenticidade e superação. De vendedora de picolé à campeã de reality show, ícone do funk e capa da Forbes Under 30, sua história inspira milhões. Após emagrecer mais de 80kg e reencontrar sua essência, Jojo compartilha com o público uma trajetória real de coragem, transformação e fé. Seu momento no evento também inclui um encontro exclusivo com os patrocinadores.

Ali Klemt – Advogada, comunicadora, escritora e empresária, Ali é mestre em Cultura e pós-graduada em Espiritualidade, Carreira e Propósito. Integra o programa Atualidades Pampa e assina uma coluna dominical de opinião no jornal O Sul. Fundadora do Clube Aliadas e autora do livro Imparável, Ali compartilha sua visão sobre desenvolvimento humano, força interior e liderança com propósito, inspirando mulheres a abraçarem seu poder e construírem caminhos próprios.

Luiza Fontanella – Designer, professora e doutora em Design Estratégico, é referência no ensino de criatividade. Depois de uma década atuando no mercado de marcas e na

academia, se destacou ao usar as redes sociais para democratizar o pensamento criativo, tornando-se uma das primeiras criadoras de conteúdo sobre o tema no TikTok. Com mais de 180 mil seguidores, ensina com leveza, estratégia e humor como ativar o potencial criativo e profissional.

Kelly Gusmão – Cofundadora e CPO da Warren, Kelly lidera cultura e pessoas na empresa e criou, em 2019, a ação Warren Equals, que promove a equidade de gênero no mercado financeiro. A iniciativa originou o primeiro fundo brasileiro voltado à equidade. Com experiência internacional, é também fundadora do Ladies Royale Poker Club, evento que reposiciona as mulheres no universo dos jogos com inteeligência, estratégia e poder de decisão.

Deise Falci – Publicitária, professora de esgrima e ativista da causa animal. Desde o resgate de Dumbo, em 2008, dedica sua vida à adoção responsável de cães e gatos,

ajudando a transformar a realidade de centenas de animais. Com uma abordagem sensível e consciente, Deise inspira com sua entrega diária a causas sociais — mostrando que impacto positivo também começa no gesto individual.

Leticia Batistela – Advogada com atuação estratégica em tecnologia e inovação pública, é presidente da Procempa e cofundadora da ANCITI, associação nacional que promove

cidades inteligentes. Já liderou entidades como Assespro-RS e Federasul e atua na

mediação de políticas de inclusão digital. Leticia compartilha como decisões técnicas podem ter impacto humano e social — e por que inovação precisa estar a serviço da equidade.

Tuti Moraes – Fundadora do Verso Re-Luxury, Tuti deixou o conforto do mercado corporativo — com passagens por empresas como Lojas Renner e Grupo Arezzo — para

empreender no universo da moda circular. Em poucos meses, seu brechó de luxo virou referência, graças à conexão direta com suas consumidoras e à proposta de democratizar o “novo luxo”. Sua fala traz um olhar real sobre reinvenção de carreira, empreendedorismo feminino e autenticidade. Na roda de conversa com Tuti, duas convidadas especiais enriquecem o debate com suas vivências e olhares únicos:

Natália Vargas – Mestranda em Design Estratégico, com MBA em Moda e formação

internacional em Fashion Business pelo Istituto Marangoni, na Itália. Natália atua como especialista em tendências na WGSN — maior referência global em pesquisa de

comportamento e consumo. Com uma trajetória que une moda, inovação e estratégia, compartilha insights sobre o futuro do consumo, branding e o papel da mulher como agente criativa no mercado contemporâneo.

Marcella Westphalen Lorenzon – Jornalista, mestre em Design e pós-graduada em Moda pela Esmod/Isem de Paris e pelo Senac/RS. É apresentadora do videocast Moda Importa e referência em comunicação de moda e comportamento. Com passagens por diversos veículos e uma visão afiada sobre cultura, entretenimento e estilo, Marcella fala sobre a interseção entre narrativa, estética e impacto, levando informação com leveza, humor e personalidade.

Aliadas Academy Experience é um espaço de transformação. Um convite para escutar,

crescer e agir com coragem. E, mais do que tudo, um lembrete: juntas, somos imparáveis

