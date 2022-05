Acontece “Aliadas”: novo programa da TV Pampa visa debater o universo feminino com apresentação de Ali Klemt

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2022

Ali Klemt, comunicadora da Rede Pampa desde 2020, ao lado do presidente do grupo, Alexandre Gadret Foto: O Sul Foto: O Sul

Um espaço seguro para debater questões relacionadas ao universo feminino. Essa é a proposta do mais novo programa de televisão da Rede Pampa, em parceria com a comunicadora Ali Klemt. Com estreia marcada para o dia 18 de junho, o “Aliadas” irá ao ar todos os sábados, às 11h30.

Com o objetivo de inspirar e exaltar o potencial feminino, serão entrevistadas profissionais das mais diversas áreas que discutirão temas de relevância para as mulheres. A apresentadora e diretora-geral da atração, Ali Klemt, define o Aliadas como “um hub de mulheres de sucesso na TV”:

“É o momento de quebrar paredes e trazer assuntos que valem a reflexão. Ensinar, dividir e dar dicas, abordando todos os vieses e nuances das mulheres contemporâneas, que são múltiplas. Para mim, inspiração é isso, tocar as mulheres de alguma forma para que elas saibam que também podem fazer diferente, obter novas informações e ir mais longe”, explica.

A primeira entrevistada especial será a influenciadora Claudia Bartelle, que vai falar sobre a sua história de superação de um câncer. Dentre outras convidadas confirmadas na programação estão a atriz Ingra Lyberato, a jornalista Mônica Salgado e a Miss Brasil 2021, Teresa Santos. Além das entrevistas, o Aliadas contará com um time variado de colunistas, mulheres com expertise em suas áreas de atuação, que irão compartilhar seus conhecimentos com o público.

Trajetória de Ali na Pampa

O Aliadas é resultado de uma expansão da sinergia entre a comunicadora e a Rede Pampa. Integrante da bancada do Atualidades Pampa desde fevereiro de 2020, atração eleita duas vezes consecutivas o melhor programa de TV do estado, Ali Klemt ressalta a importância dessa experiência para o seu desenvolvimento profissional e deixa claro que não sairá do programa.

“O Atualidades é um aprendizado e amadurecimento diário. Acredito que os dois programas irão se complementar, pois poderemos aprofundar questões no Aliadas. A TV Pampa está viabilizando a realização do meu maior sonho: levar para a TV aberta toda a complexidade do universo feminino, porque estamos com pouco espaço para falar, opinar e mostrar mulheres que estão despontando em suas trajetórias.”

Apesar do foco no público feminino, o programa contará com a presença de homens que, segundo Ali, também podem ser aliados. Ela explica que a ideia não é ser excludente, e sim fortalecer as mulheres, buscando o equilíbrio e o apoio masculino. Para o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, o Aliadas preenche uma grande lacuna do mercado de comunicação do Rio Grande do Sul.

“Confirmando o nosso compromisso de bem comunicar e de fazer um trabalho comprometido com o público do estado, é motivo de muita satisfação expandir a nossa programação local com um conteúdo tão relevante, que acaba tendo poucas oportunidades devido à falta de programas que foquem na exaltação e valorização da mulher”, destacou.

Após o lançamento, conteúdos exclusivos, materiais complementares e tudo sobre os bastidores do Aliadas poderão ser conferidos também nas redes sociais do programa e mas demais plataformas digitais da Rede Pampa.

