Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

O ex-presidente, como se sabe, vem anunciando que ele será candidato, mesmo ciente de que está inelegível. (Foto: Reprodução)

Aliados de Jair Bolsonaro no PL dizem que é um erro adiar a escolha do sucessor dele para a candidatura à Presidência da República em 2026. O ex-presidente, como se sabe, vem anunciando que ele será candidato, mesmo ciente de que está inelegível.

Para bolsonaristas ouvidos pela coluna Radar, da revista Veja, a estratégia lembra o movimento de Lula, em 2018, que lançou e manteve sua candidatura até o limite do prazo, abrindo caminho então para Fernando Haddad. A estratégia, que não funcionou para o petismo, na avaliação dos aliados de Bolsonaro, pode colocar em risco uma eventual vitória da direita.

“Em 2018, Lula insistiu na candidatura e deu ruim. Não dá para fazer Tarcísio de poste”, diz um aliado.

Outra ala do PL avalia que Bolsonaro deve, sim, insistir na candidatura. “A eleição de 2026 será sobre o STF e a luta por liberdade”, afirma um aliado.

Diante do fato de que o senhor está inelegível, quem pretende apoiar em 2026, perguntou Ruiz a Bolsonaro. A resposta: “Falam em vários nomes, Tarcísio, Caiado, Zema… O Tarcísio é um baita gestor. Mas eu só falo depois de enterrado. Estou vivo. Com todo o respeito, chance só tenho eu, o resto não tem nome nacional. O candidato sou eu”.

A ideia dessa ala que defende a candidatura do capitão é que Bolsonaro siga os passos de Trump nos Estados Unidos e “enfrente o sistema”. Não há no STF, no entanto, a menor chance de Bolsonaro se tornar elegível.

Problema diplomático

Em outra frente, Bolsonaro comentou a fala da primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, no sábado (16). “Já temos mais um problema diplomático”, escreveu, nas redes sociais, junto a um print da reação do bilionário e dono da rede social X a uma notícia de que Janja disse “Fuck you, Elon Musk”.

Durante comentário após painel do Cria G20, Janja da Silva estava sendo aplaudida pelos pontos levantados quando uma buzina de navio a assustou. A primeira-dama se abaixou rindo e acabou falando: “Acho que é o Elon Musk”, fazendo uma brincadeira sobre o dono da rede social X estar se manifestando no local pelo som da embarcação. Em seguida, Janja continua: “Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you, Elon Musk”, que na tradução para o português, seria “Vá se f..”.

O bilionário se manifestou nas redes sociais rindo e afirmando que ela e o presidente Luis Inácio Lula da Silva perderiam a próxima eleição presidencial no Brasil. Janja também foi destaque nos trend topics da rede social de Elon Musk com seu nome ocupando a posição número um com 52,7 mil publicações. O bilionário também apareceu em segundo com 332 mil publicações no X. “Primeira Dama” ocupou a sexta posição com 35 mil posts. Inclusive o termo “Dona Marisa” deu as caras e 16 nos assuntos do momento no Brasil. As informações são da revista Veja e do jornal Correio Braziliense.

