Geral Prefeito de Porto Alegre lidera ações preventivas contra possível chuva intensa nesta semana

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O prefeito, Sebastião Melo, coordenou a reunião da Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae). (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, reuniu-se com integrantes da Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) na última sexta-feira, 15, para tratar sobre ações preventivas contra possíveis chuvas intensas previstas para esta semana. Conforme o Climatempo, há estimativa de chuva a partir desta segunda (18) e com maior intensidade na quarta-feira (20).

“O encontro é fundamental para definir estratégias de governança voltadas aos desafios que grandes volumes de chuva podem trazer à cidade. A gestão, nesse contexto, precisa antecipar soluções de curto prazo que minimizem os impactos e os danos à população e à infraestrutura urbana” – prefeito Sebastião Melo.

A reunião ocorreu na sede do Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade de Porto Alegre (Ceic-POA). Além de secretários municipais e integrantes de outros órgãos ligados à Prefeitura de Porto Alegre, também estiveram no encontro representantes da CEEE Equatorial e da Trensurb.

Frente fria

Depois de um final de semana com destaque para o calorão, a chegada de uma nova frente fria deve organizar novas áreas de instabilidades sobre o Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira (18), segundo informações do Climatempo.

Haverá condições para chuva mais forte e os maiores volumes devem se concentrar sobre a Campanha Gaúcha, Fronteira Oeste e Sul do Estado gaúcho. Porto Alegre ainda pode começar o dia com sol, temperatura sobe, fica abafado e a chuva retorna durante a tarde sobre a capital gaúcho, podendo vir com força.

A semana começa com bastante vento, especialmente no litoral do Rio Grande do Sul, rajadas de vento que independente da chuva podem variar em torno de 50 a 70 km/h. Nas demais áreas do estado, em Santa Catarina e nas cidades do oeste e sul do Paraná, os ventos devem ficar em torno de 40 a 50 km/h.

Em Santa Catarina, o dia deve seguir mais ensolarado, à noite a condição para chuva fica favorável em áreas do sul e oeste catarinense, assim como, nas regiões de divisa com o RS. No Paraná, a chuva ainda permanece mais isolada em alguns municípios do sul e sudoeste paranaense, devido ao calor e um pouco de umidade; atenção para Cascavel e Foz do Iguaçu neste início de semana. No leste do estado, incluindo região de Curitiba, segunda de bastante sol, calor e tempo firme. As informações são da prefeitura de Porto Alegre e do Climatempo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/prefeito-de-porto-alegre-lidera-acoes-preventivas-contra-possivel-chuva-intensa-nesta-semana/

Prefeito de Porto Alegre lidera ações preventivas contra possível chuva intensa nesta semana

2024-11-17