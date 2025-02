Política Aliados de Bolsonaro tentam ligar denúncia da Procuradoria-Geral da República a desempenho do ex-presidente nas pesquisas

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro, no entanto, está inelegível até 2030. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Bolsonaro, no entanto, está inelegível até 2030. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro têm difundido a narrativa de que a denúncia do procurador-geral da República, Paulo Gonet, contra o ex-mandatário é uma reação ao seu desempenho nas pesquisas de intenção de voto para a eleição de 2026.

Gonet concluiu que Bolsonaro não só sabia do plano golpista, mas também liderou as articulações para executá-lo. Se condenado, o ex-presidente pode pegar mais de 43 anos de prisão. A denúncia já estava prevista para antes do Carnaval.

“Coincidência interessante o maior líder de direita do Brasil estar sendo indiciado pela PGR no mesmo dia em que seu nome desponta na preferência do eleitorado para as eleições presidenciais de 2026?, afirma o deputado estadual Tenente Coimbra (PL-SP).

O parlamentar se refere ao levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado na terça-feira (18), e contratado pelo PL, que mostra Bolsonaro numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva em um eventual segundo turno.

Se a eleição fosse hoje, o ex-presidente teria 45,1% dos votos, contra 40,2% de Lula. Brancos e nulos somam 10,7%, e 4% não souberam responder. Bolsonaro, no entanto, está inelegível até 2030.

Coimbra diz que o indiciamento é baseado em provas “confusas” e em depoimentos “contraditórios” e aponta uma suposta perseguição ao ex-presidente por razões eleitorais.

“Que a Justiça não seja seletiva ou tenha viés eleitoral. Ela não pode ser usada como instrumento da oposição para tirar do jogo alguém indiscutivelmente competitivo nas urnas”, afirmou o deputado.

Também aliada de Bolsonaro, a deputada federal Rosana Valle (PL-SP) reforça a tese de que a denúncia tem motivação política e ocorre justamente no dia em que uma pesquisa aponta o ex-presidente à frente de Lula em 2026.

“Os brasileiros estão acompanhando toda a narrativa que se formou em torno de Jair Bolsonaro, maior líder da direita de nosso País. Pesquisas mostraram hoje, justamente hoje, que o ex-presidente venceria o atual, Lula, do PT, se a eleição fosse agora”, diz a deputada, que continua: “O Brasil está estagnado, a economia vai de mal a pior, e os alimentos não param de subir nas prateleiras dos supermercados. O governo federal não faz absolutamente nada sobre isso, mas insiste em culpar e perseguir Bolsonaro? Parece que é a única pauta que importa para a União é Jair Bolsonaro. Quero continuar acreditando na Justiça – aquela que não pune sem provas, que não tem ideologia e que persegue a verdade, e não pessoas”.

O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) classificou a acusação como uma “mera cortina de fumaça” para desviar a atenção do crescimento de Bolsonaro nas pesquisas. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/aliados-de-bolsonaro-tentam-ligar-denuncia-da-procuradoria-geral-da-republica-a-desempenho-do-ex-presidente-nas-pesquisas/

Aliados de Bolsonaro tentam ligar denúncia da Procuradoria-Geral da República a desempenho do ex-presidente nas pesquisas

2025-02-20