Aliados do presidente Lula articulam para que a ministra do Turismo peça demissão do cargo em vez de ser executada

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2023

Membros do Planalto esperam que Daniela Carneiro tome a iniciativa de pedir demissão. (Foto: Pedro França/MTur)

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentam convencer a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, a pedir demissão como uma saída honrosa diante da pressão do União Brasil pela sua saída. A bancada do partido na Câmara quer que o substituto seja o deputado Celso Sabino (PA).

Lula tem se empenhado para que a saída da aliada ocorra da forma menos traumática possível. Ao mesmo tempo, o marido de Daniela, Waguinho, prefeito de Belford Roxo (RJ), tenta obter contrapartidas do governo com nomeações de cargos no Rio e liberações de recursos.

Uma ala do governo quer que a saída da ministra seja sacramentada antes da viagem de Lula para a Europa nesta segunda-feira (19). Mas o presidente, segundo auxiliares, não demonstra pressa para solucionar a questão.

No sábado, Lula visitará o Pará, com agendas em Belém e Abaetetuba. Há expectativas que Sabino participe dos eventos com o presidente. O deputado foi orientado, porém, a ter uma participação discreta para não dar a impressão de que já está nomeado para o ministério antes da saída de Daniela.

O grupo político de Daniela entrou em litígio com o União. Após divergências com o presidente nacional do União, Luciano Bivar (PE), Waguinho trocou o partido pelo Republicanos. Deputada licenciada, Daniela já, inclusive, pediu ao TSE para se desfiliar do partido.

Jantar

Na última terça, o União Brasil reforçou a indicação do deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) ao Ministério de Turismo em um jantar organizado pelo deputado Marangoni (SP) em Brasília para mostrar apoio ao nome do congressista.

Estiveram no evento o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e o líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE). Além do líder do União na Câmara, Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil).

No local, localizado na Asa Sul de Brasília, o clima era de festa. Congressistas tratavam Sabino como futuro ministro. Guimarães, no entanto, disse que o jantar foi marcado para comemorar a aprovação da MP do Minha Casa, Minha Vida.

Compensação

Nos últimos dias, o marido da ministra e prefeito de Belford Roxo (RJ), o Waguinho, vem negociando uma série de cargos no segundo escalão do governo para compensar a demissão.

Na quarta-feira (13), Waguinho passou horas em reuniões com membros da Secretaria de Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação política do governo.

O foco do prefeito são cargos em órgãos federais no Rio de Janeiro, reduto político do prefeito. Ele também reivindica liberação de recursos para Belford Roxo.

Apesar do desejo de membros do Planalto, aliados de Waguinho consideram difícil Daniela topar pedir demissão do cargo. Procurados, o prefeito e a ministra não atenderam.

