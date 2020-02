Celebridades Aliança de Luana Piovani vira herança para a filha: “Anel do Falecido”

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Piovani disse no Instagram que pretende guardar a aliança de seu casamento com o surfista Pedro Scooby para dar à filha Foto: Reprodução/Instagram

Vivendo em Portugal há pouco mais de um ano, Luana Piovani compartilha diariamente a rotina de sua família nas redes sociais. Como não poderia ser diferente, a última da atriz e empresária envolve a sua filha, Liz, de 4 anos.

Piovani disse no Instagram que pretende guardar a aliança de seu casamento com o surfista Pedro Scooby para dar à filha: “Tenho o anel do falecido e ele será de Liz quando ela for mais velha”.

A atriz e Scooby se separaram após oito anos juntos. Além de Liz, o casal tem outros dois filhos.

