Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Ator compartilhou uma foto da atriz em homenagem ao Dia dos Namorados no hemisfério norte Foto: Reprodução/Instagram Ator compartilhou uma foto da atriz em homenagem ao Dia dos Namorados no hemisfério norte Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Após boatos e suposições desde setembro de 2019, Caio Castro, 31, e Grazi Massafera, 37, assumiram o relacionamento nas redes sociais. Nesta sexta-feira (14) de Valentine’s Day – Dia dos Namorados no hemisfério norte –, o ator publicou uma imagem de Massafera.

Rodeada de balões em forma de coração, a atriz aparece segurando uma taça de vinho, discreta. Castro, que por sua vez compartilhou o clique em seu story, deixou a mensagem de “Feliz Dia dos Namorados” em inglês.

Os dois levantaram suspeitas de namoro após serem vistos aos beijos no aniversário do apresentador Luciano Huck e em seguida no festival Rock in Rio do ano passado. Apesar de estarem sempre juntos, recentemente fizeram uma viagem pela África do Sul, os dois nunca tinham assumido o compromisso nas redes.

Eles tomam o cuidado de não publicar fotos juntos, ou um do outro, mas cada perfil traz um deles nos mesmos cenários, tanto na viagem feita para a África como no Réveillon, que passaram na praia de Carneiros, em Pernambuco.

No início de janeiro, Castro e Massafera foram filmados pelo ator Nelson Freitas e flagrados com as alianças. Logo, os comentários dos fãs sobre a joia começaram, mas o casal não se pronunciou.

Recentemente o ator passou por uma saia justa no programa da TV Globo, “Se Joga”. Tudo começou quando a apresentadora Fernanda Gentil perguntou se uma amiga loira e parecida com ela já tinha dado os parabéns a ele, que fez aniversário no dia 22 de janeiro.

Visivelmente com vergonha, Castro disse que ela [Grazi Massafera] já tinha falado. Fernanda insistiu no assunto perguntando se a atriz estava com ele. “Ela está aí [TV Globo], gravando ‘Bom Sucesso’”, disse o artista, que viveu um lutador na última novela das 21h, “A Dona do Pedaço”.

