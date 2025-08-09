Sábado, 09 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Aliança entre Centrão e bolsonarismo, caso confirmada, pode selar o destino do presidente da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Hugo Motta afirmou que pautará a anistia se essa for a decisão do Colégio de Líderes. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

As versões sobre o acordo que fez a tropa de choque baixar a guarda e a Câmara e o Senado retomarem seus trabalhos mudaram a cada três horas, em média, na quinta-feira (7) pelos corredores do Congresso, mas convergem em dois pontos: o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) teve um papel central e um confronto do Congresso com o Judiciário se aproxima. A PEC do foro privilegiado ganhará protagonismo.

A PEC do foro privilegiado poderá ser vendida para o público externo como o fim de privilégios, a igualdade de todos perante a lei, com ônus de detentores ou ex-detentores de mandatos eletivos serem julgados por instâncias inferiores do Judiciário e o bônus de contar com a múltipla jurisdição. Mas essa embalagem é fina e relativamente transparente: o objetivo real será a blindagem total de deputados e senadores.

Alguma forma será encontrada por parlamentares do Centrão para garantir que processos contra congressistas só avancem se contarem com a anuência prévia da Câmara ou do Senado. Seria a restauração do espírito da imunidade parlamentar plena que havia antes de 2001. Na ocasião, este benefício foi restringido às opiniões, palavras e votos.

A ideia agora será a proteção total, não contra iniciativas do ministro Alexandre de Moraes. O alvo, ao que tudo indica, são processos que tramitam em outro gabinete do STF, o do ministro Flávio Dino, que conduz investigações acerca da persistência do chamado orçamento secreto e que já produziu operações policias contra pelo menos quatro deputados federais, acusados de corretagem de emendas.

A anistia a Bolsonaro, inicialmente, entraria em pauta depois de tudo aprovado, para ser negociada em outros termos. Na projeção das lideranças bolsonaristas, o Supremo perderia um poder coercitivo sobre deputados e senadores que momentaneamente constrange o Congresso a aceitar uma intervenção tão drástica no funcionamento do Judiciário como seria a anistia aos investigados por golpismo.

E onde entra Lira nessa história? As conversas que levaram ao destravamento do Congresso deram-se no gabinete dele, segundo divulgou a colunista Malu Gaspar, de “O Globo”. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse na quinta que o acordo foi costurado com os líderes partidários, e não com o presidente da Casa, e Hugo Motta em entrevista afirmou que pautará a anistia se essa for a decisão do Colégio de Líderes, na próxima semana.

Motta não foi o condutor do processo, ou não aparece como tal, o que prenuncia um cenário em que sua eventual reeleição como presidente da Câmara em 2027 parece improvável.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o presidente da Câmara respondeu do seguinte modo ao ser perguntado sobre o foro privilegiado: “Tem um sentimento de incômodo tanto dentro da Câmara quanto no Senado com algumas decisões que são tomadas no Supremo Tribunal Federal. Isso é um sentimento dentro da Casa, muitas vezes de invasão de algumas prerrogativas, de interferência do Judiciário no poder Legislativo”. E concluiu: “Às vezes pautas que são anti-Supremo, anti-Poder Judiciário, acabam tendo solidariedade recíproca.”

Essa é a expressão chave: solidariedade recíproca. Entre que partes? Obviamente, de um lado, o bolsonarismo e, do outro, o que Motta chamou de “sentimento” do Congresso. Solidariedade recíproca contra o protagonismo do Supremo.

Caso este acordo prospere, representará uma guinada importante para o bolsonarismo, que para chegar aonde chegou se apoiou nos ombros da Lava-Jato na década passada. Já faz bastante tempo, mas é bom lembrar que Eduardo Bolsonaro em 2016 foi um dos mais estridentes apoiadores das “dez medidas contra a corrupção”, projeto de iniciativa popular que nasceu no Ministério Público Federal, e que por obra e graça do Congresso de então se transformou em um substitutivo que anistiava o uso de caixa dois em campanhas eleitorais. Uma liminar do ministro Luiz Fux, pedida por Eduardo, determinou que a tramitação da proposta voltasse para o zero. Está parado na Câmara desde o início da legislatura. As informações são do jornal Valor Econômico.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Lula diz que os governos do PT realizaram mais pelo Acre do que Dom Pedro II. Só que no tempo de Dom Pedro II, o Acre não pertencia ao Brasil
Ministros do Supremo tentaram contato com os Estados Unidos para mapear retaliações
https://www.osul.com.br/alianca-entre-centrao-e-bolsonarismo-caso-confirmada-pode-selar-o-destino-do-presidente-da-camara-dos-deputados/ Aliança entre Centrão e bolsonarismo, caso confirmada, pode selar o destino do presidente da Câmara dos Deputados 2025-08-09
Deixe seu comentário

Últimas

Notícias Lula fala por telefone com Putin e discute guerra na Ucrânia
Mundo Presidente dos Estados Unidos estuda classificar a maconha como uma droga menos perigosa
Política Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a receber familiares neste Dia dos Pais
Rio Grande do Sul Homem é preso com automóvel carregado com 200 quilos de maconha em Três Cachoeiras
Grêmio Grêmio vence o Juventude por 4 a 1 e larga em vantagem nas semifinais do Gauchão Sub-15
Brasil Recuperação de áreas degradadas pode contar com R$ 31,4 bilhões no Brasil
Política Vice-presidente Geraldo Alckmin chama de “inadmissível” ocupação do Congresso pela oposição
Brasil Um ano depois de tragédia da Voepass em São Paulo, familiares inauguram memorial
Política Ministro de Portos e Aeroportos diz que a China quer ampliar relação com o Brasil em meio ao tarifaço
Mundo Presidente da Rússia e Lula conversam por telefone sobre guerra na Ucrânia e Brics
Pode te interessar

Política Ministros do Supremo tentaram contato com os Estados Unidos para mapear retaliações

Política Lula diz que os governos do PT realizaram mais pelo Acre do que Dom Pedro II. Só que no tempo de Dom Pedro II, o Acre não pertencia ao Brasil

Política Presidente do Senado diz que não colocará em pauta o impeachment de Alexandre de Moraes nem que a totalidade dos senadores assine o pedido

Política Impeachment de Alexandre de Moraes seria o primeiro contra ministros do Supremo