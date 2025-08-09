Política Lula diz que os governos do PT realizaram mais pelo Acre do que Dom Pedro II. Só que no tempo de Dom Pedro II, o Acre não pertencia ao Brasil

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

As declarações foram feitas em Rio Branco, onde Lula participou do anúncio de investimentos do governo de cerca de R$ 1,1 bilhão em obras no Acre. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que seus governos, somados aos da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), realizaram mais obras no Estado do Acre do que todos os mandatários da República desde 1988 e “até mais do que d. Pedro II”. A unidade federativa, porém, só foi incorporada ao Brasil, como território, em 1903, quando a monarquia já tinha caído no País.

Na época, no mandato do presidente Rodrigues Alves, já durante a vigência da República, o Brasil assinou o Tratado de Petrópolis, em 17 de novembro de 1903, após negociação do Barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores. Pouco mais de quatro anos antes, em 15 de novembro de 1889, a Proclamação da República destituiu d. Pedro II. O antigo imperador morreu em Paris, na França, em 5 de dezembro de 1891, antes, portanto, do Acre ser incorporado ao Brasil.

No discurso, Lula afirmou que investir no Estado é uma questão de “inteligência” porque, “afinal de contas, pelo Acre, o Pacífico está mais perto da China do que pelo Atlântico”. Ele ainda enfatizou que “não há possibilidade do País se desenvolver sem investir na formação e qualificação dos Estados”.

“Presidente não pensa, age ou acredita, ele faz ou não faz”, disse Lula, que usou o discurso para criticar, por diversas vezes, o governo do seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL). “As pessoas não se preocupam em governar para o povo brasileiro”, afirmou.

“Quantas casas foram feitas no governo passado? Alguém, por favor, levanta a mão, se sabe de uma casa que foi feita. Cadê o emprego da carteira profissional verde e amarela? Cadê a minha casa verde e amarela? Este País passou quatro anos de mentiras, de instigação do ódio, de fake news, de um presidente que carregou nas costas e vai carregar metade dos mortos da covid”, criticou.

As declarações foram feitas em Rio Branco, onde Lula participou do anúncio de investimentos do governo de cerca de R$ 1,1 bilhão em obras no Acre.

“É apenas uma questão de bom senso e não se importar com quem governa o estado, mas com quem mora no estado. Quem mora no estado são brasileiros que precisam ser tratados com respeito”, disse o presidente. “Foi assim que criei o Luz para Todos, o Samu, o Brasil Sorridente, o Minha Casa, Minha Vida, programas que deram cidadania e respeito às pessoas mais pobres deste país. No Minha Casa, Minha Vida, só contratadas no Acre, foram 9,3 mil casas. Da Faixa 1, foram 7,2 mil.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

