Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

A entrada no evento é gratuita Foto: Museu Joaquim Felizardo/Divulgação A entrada no evento é gratuita. (Foto: Museu Joaquim Felizardo/Divulgação) Foto: Museu Joaquim Felizardo/Divulgação

Que tal deixar uma mensagem para a futura comunidade de Porto Alegre? A provocação é uma das propostas da exposição “Túnel do Tempo”, projeto que convida o visitante a mergulhar nos vários momentos da Capital. Um mergulho poético na história particular de um povoado que virou cidade, com suas iconografias, formas, memórias, rostos e contornos.

O projeto, que tem apoio do Ministério da Cultura e da prefeitura, traz fragmentos vivos da cidade via acervos particulares e de pesquisa em museus, em particular o da Fototeca Sioma Breitman, do Museu Joaquim Felizardo.

A mostra encerra as comemorações dos 250 anos de Porto Alegre e tem entrada gratuita. O evento iniciou nesta segunda-feira (20) e prossegue até domingo (26), das 9h às 18h, no subsolo do Paço Municipal (Praça Montevidéu, no Centro Histórico). Não é necessário realizar reservas.

A produção dos conteúdos, curadoria e coordenação criativa é do cineasta Rene Goya Filho. Já o ambiente de fotografia — Tempos Translúcidos — conta com a curadoria do fotógrafo Raul Krebs. No local, há espaços projetados, criados pela arquiteta Daniela Jaques. Neles, o público é convidado a fazer um trajeto no Paço Municipal e sentir a cidade por conteúdos multissensoriais.

“Durante os seis dias, teremos um espaço de imersão unindo tecnologia e poesia. Nesse clima disruptivo, queremos convidar as pessoas a refletir sobre a trajetória da cidade até aqui, além de buscar soluções para os desafios do presente e ideias para o futuro”, afirma Rene Goya, curador do Túnel do Tempo. O projeto recebeu recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura.

Serviço:

O que: “Túnel do Tempo”

Quando: de 20 a 26 de março

— Ingressos: entrada gratuita

— Onde: Paço Municipal (Praça Montevidéu, Centro Histórico)

— Horários: das 9h às 18h

