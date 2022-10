Economia Alimentação lidera abertura de empresas no primeiro semestre no Brasil

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

A categoria de Serviços de Alimentação foi a que mais registrou novos negócios, principalmente em atividades como bares, restaurantes, lanchonetes e food trucks

O Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian mostra que, nos primeiros seis meses de 2022, a categoria de Serviços de Alimentação foi a que mais registrou novos negócios, principalmente em atividades como bares, restaurantes, lanchonetes e food trucks. Foram 1.243 registros por dia útil, em média – 154.150 no total.

O levantamento traz, ainda, as demais categorias que mais tiveram registros no período, como Reparação e Manutenção de Prédios e Instalações Elétricas, Serviços de Higiene e Embelezamento Pessoal e Comércio de Confecções em Geral.

No total, entre janeiro e junho, 2.065.591 de negócios foram abertos no país. Segundo o vice-presidente de Pequenas e Médias Empresas da Serasa Experian, Cleber Genero, a criação de empreendimentos desta categoria reflete o baixo investimento necessário para empreender.

“Enquanto o comércio e a indústria pedem a alocação de recursos significativos em um local, maquinário ou estoque, por exemplo, Serviços pede investimentos menores o retorno pode ser mais rápido, principalmente no segmento de alimentação. Muitas vezes, estas pessoas já realizavam a atividade informalmente e, agora, regularizaram a documentação para conquistar mais clientes na retomada das atividades pós-pandemia”, comenta.

Na análise por segmentos, Serviços se destaca, representando 69,5% das novas empresas (1,4 milhão) e crescimento de 3,6% com relação ao período de janeiro a junho de 2021 – o único a apresentar alta.

Na representatividade frente ao total de companhias, o setor ficou bem acima do Comércio (22,4%) e Indústria (7,0%). Ainda assim, o total de novas empresas apresentou queda de 0,3% com relação ao mesmo período do ano anterior, puxada principalmente pela Indústria (-9,0% na análise entre janeiro e junho de 2021 e 2022) e Comércio, que teve variação de -8,3%.

Já as Sociedades Limitadas registraram a maior participação no total de empreendimentos abertos no primeiro semestre de 2022. Elas representam 16,9% do montante final, maior número desde 2012, quando a representatividade foi de 17,6%.

