Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

A partida representa uma chance para o Tricolor dar um passo importante para garantir o acesso à Série A do Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio recebe o CSA na noite desta terça-feira (04), na Arena, em Porto Alegre, pela 33ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 19h.

A partida representa uma chance para o Tricolor dar um passo importante para garantir o acesso à Série A do Brasileirão. O time da casa chega para o duelo após uma derrota longe da capital gaúcha para o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, recheado de desfalques. Apesar de perder na última rodada, se manteve na vice-liderança porque o Bahia foi superado pela Chapecoense.

O CSA tem seis jogos para tentar escapar do Z-4. Com 35 prontos, é o 17º colocado e precisa, nos cálculos do técnico Roberto Fernandes, de pelo menos três vitórias para se manter na Série B. Sexta-feira, o time alagoano perdeu no Rei Pelé para o Guarani de virada, por 2 a 1, e o risco de queda chegou a 60%, de acordo com o site Infobola.

Grêmio – técnico: Renato Portaluppi

O treinador terá a volta de sete jogadores para a partida. Edilson, Diogo Barbosa, Bruno Alves e Lucas Leiva retornam de suspensão. Diego Souza e Geromel voltam após serem preservados da rodada anterior, e Villasanti também fica à disposição após servir à seleção paraguaia. Por outro lado, o zagueiro Kannemann fica fora por ter voltado recentemente de lesão. Com os retornos, o técnico mantém uma dúvida no time, com Lucas Leiva e Thaciano disputando uma vaga.

Provável escalação: Brenno; Edílson, Geromel, Bruno Alves e Nicolas (Diogo Barbosa); Villasanti, Bitello e Thaciano (Lucas Leiva); Biel, Guilherme e Diego Souza.

Quem está fora: Ferreira, Janderson, Campaz e Jhonata Robert (lesionados).

Pendurados: Thiago Santos.

CSA – técnico: Roberto Fernandes

Fernandes vai mexer na equipe. Preocupado com o desgaste dos jogadores, sabe que na sexta tem outra partida muito importante em casa contra o Sampaio Corrêa. Por isso, vai poupar quem não estiver 100%, até porque quer intensidade na Arena. O atacante Lucas Barcelos sentiu a coxa direita contra o Guarani e deve ser substituído pelo volante Rickson. O volante Geovane e o lateral-esquerdo Diego Renan, lesionados, também estão fora.

O atacante Osvaldo, o centroavante Elton e o meia Yann Rolim nem viajaram, desgastados. O volante Giva, o atacante John Mercado, o meia Lourenço, o centroavante Rodrigo Rodrigues e o lateral-esquerdo Edson estão cotados para atuar.

Provável formação: Marcelo Carné; Igor, Guilherme Paraíba, Lucão e Edson; Giva, Rickson, Lourenço e Gabriel; John Mercado e Rodrigo Rodrigues.

Quem está fora: Clayton (joelho), Cedric (joelho), William (lesão muscular), Ernandes (joelho), Werley (panturrilha) e Lucas Barcelos (coxa). Osvaldo, Elton, Diego Renan, Geovane, e Yann Rolim (poupados).

Pendurados: Diego Renan e Felipe Augusto.

Arbitragem

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Jean Márcio dos Santos (RN) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Quarto árbitro: Anderson da Silveira Farias (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

