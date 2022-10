Inter Além de Edenilson, titular é cotado para deixar o Inter e possível destino chama atenção

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

O primeiro da lista para deixar o clube é o meio-campista Edenilson Foto: Ricardo Duarte/Inter (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Internacional segue sonhando com a conquista do título do Campeonato Brasileiro nesta reta final de 2022, mas já se permite olhar para a próxima temporada. Vice-líder do torneio nacional, o Colorado está 10 pontos distante do Palmeiras, restando nove rodadas para o término da competição. O objetivo mais próximo de ser confirmado no momento é a vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores da América.

De olho no ano que vem, o Inter já sabe que terá mudanças em seu elenco. O primeiro da lista para deixar o Clube é o meio-campista Edenilson, que se tornou o principal alvo de críticas da torcida após ficar marcado por insucessos recentes do time. Além do volante, um titular, que pode estar perdendo espaço, também é cotado para se despedir.

O goleiro Daniel, que vem se recuperando de um trauma no olho, enquanto Keiller tem recebido oportunidades com o técnico Mano Menezes, entrou no radar do exterior. O arqueiro, de 28 anos, é alvo de sondagens, que devem acabar virando propostas com o tempo.

Apesar dos questionamentos da torcida colorada, Daniel tem bons números nas últimas duas temporadas, já acumulando 78 atuações pelo Clube. Além disso, ele se encaixa no perfil de goleiros observados pelo exterior, tanto pela idade quanto pelas características apresentadas. Ainda conforme Wernek, quatro possíveis destinos surgiram nos bastidores.

Recentemente, equipes do Mundo Árabe, da Bélgica, da Holanda e também da Turquia procuraram informações sobre a situação de Daniel no Beira-Rio. Com contrato até o final de 2023, o goleiro, que assumiu a titularidade no Inter após a saída de Marcelo Lomba para o Palmeiras, pode acabar dando adeus nos próximos meses.

