Inter Paulo Autuori deixa o cargo de diretor técnico do Inter

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

A decisão é unilateral por parte do profissional (foto) que recebeu uma proposta do Atlético Nacional da Colômbia Foto: Reprodução A decisão é unilateral por parte do profissional que recebeu uma proposta do Atlético Nacional da Colômbia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Sport Club Internacional comunicou que o diretor técnico Paulo Autuori pediu o seu desligamento na tarde desta segunda-feira (03). A decisão é unilateral por parte do profissional que recebeu uma proposta do Atlético Nacional da Colômbia. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira.

“Houve o contato há algumas semanas por parte do Nacional e desde o primeiro momento tratei de manter o Presidente do Inter informado. Desde que comecei na função, sempre deixei claro que só voltaria ao cargo de treinador em caso de projetos fora do Brasil e foi o que acabou acontecendo no caso do Nacional, um clube que conheço e onde já trabalhei. Durante as tratativas, ainda tentamos prorrogar a saída para o final do ano, mas houve a urgência por parte do clube colombiano. Só tenho a agradecer ao Inter pelo período de trabalho. Vejo o clube em um excelente caminho, com profissionais qualificados, com excelentes lideranças na parte técnica, administrativa e política, e fico na torcida para que os resultados sigam sendo colhidos no curto e no longo prazo”, afirmou Autuori.

