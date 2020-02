Bem-Estar Alimentação saudável: conheça três mudanças que o cardápio sem glúten pode trazer para a vida das pessoas

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Nos últimos anos o glúten vem se tornando uma substância famosa e protagonista de muitos debates. De fato, essa fama se deve aos assuntos que englobam as intolerâncias relacionadas aos alimentos que contam com a proteína. Mas, para ajudar quem precisa cortar esses ingredientes de suas receitas, entenda quatro questões que podem melhorar após essa mudança.

Mais disposição

Uma das melhorias que os alimentos sem glúten proporcionam é na energia. Cortando a substância do cardápio, é possível ter mais vigor nas tarefas do dia a dia, já que a má absorção de nutrientes, que causa danos ao intestino e indisposição, não é mais constante.

Saúde

A substituição do glúten deve ser feita com orientação médica. Quando essa atitude é tomada de maneira correta e consciente, muitos benefícios são conquistados, como melhorias na saúde e na pele, por exemplo. Do mesmo modo, as dificuldades de digestão e os riscos de inflamações também podem diminuir. Além disso, é possível montar um menu com opções menos calóricas. Pois, produtos como bolachas recheadas, massas e molhos devem ser evitados.

Convívio social e diversão

Entre as maiores mudanças notadas ao cortar o glúten está a interação social. Afinal, unir a saúde com a disposição é uma boa maneira de aproveitar os momentos. Por isso, de acordo com especialistas da área da alimentação, quando alguém come de maneira mais saudável está mais preparado para momentos de lazer, pois dores e desconfortos são eliminados.

Opções sem glúten

Sem dúvida, apostar em alimentos glúten free é uma alternativa para quem busca viver de maneira mais leve e saudável. Contar com alimentos que substituam essa proteína é uma ótima forma de conquistar vantagens para a saúde e até para a beleza.

A Équilibre sem glúten foi uma das pioneiras no interior de SP a produzir alimentos sem glúten. Criada por uma engenheira de alimentos que desenvolveu panetones e pães com textura macia e gostosos, que não são fáceis de conseguir uma vez que não se usa ingredientes com glúten, que normalmente dão a maciez aos produtos.

