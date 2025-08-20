Saúde Alimentos ultraprocessados podem afetar humor e aumentar risco de depressão; entenda

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Estudo relaciona diretamente desses alimentos à depressão. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um estudo do Centro de Rede de Pesquisa Biomédica da Espanha sugere que o consumo de alimentos ultraprocessados pode estar associado a sintomas depressivos e afetar o volume de substância cinzenta nas regiões frontais do cérebro. O artigo, publicado no Journal of Affective Disorders, também explora os efeitos da obesidade e dos níveis de inflamação.

O objetivo é lançar luz sobre os potenciais efeitos adversos que o consumo de alimentos ultraprocessados (que incluem salgadinhos, bebidas açucaradas, alimentos de conveniência, doces processados, carnes processadas, biscoitos, laticínios açucarados, cereais refinados, pizzas e nuggets) pode ter na saúde mental e no cérebro.

A maioria desses alimentos tem baixa densidade nutricional e maior concentração energética do que os alimentos não processados. São ricos em ácidos graxos saturados e trans, açúcares adicionados e sal, e pobres em proteínas, fibras alimentares e micronutrientes.

Além disso, esses tipos de produtos geralmente contêm aditivos para melhorar suas qualidades sensoriais e imitar a aparência de alimentos minimamente processados, tornando-os comestíveis, saborosos, altamente atraentes e potencialmente viciantes.

Atualmente, os transtornos depressivos estão entre as condições psiquiátricas mais comuns em todo o mundo, limitando severamente o funcionamento psicossocial e diminuindo significativamente a qualidade de vida de quem os sofre. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 280 milhões de pessoas vivem com depressão.

Agora, os pesquisadores principais deste estudo, Oren Contreras-Rodríguez e José Manuel Fernández-Real, explicam que seu objetivo era determinar a relação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e os sintomas depressivos, bem como fornecer novos dados sobre a associação entre o consumo desses produtos e os volumes de substância cinzenta cerebral em 152 adultos.

Eles também propuseram explorar os efeitos da interação com a obesidade, bem como avaliar se biomarcadores inflamatórios mediam essas associações anteriores. “Como hipótese de trabalho, esperávamos que um maior consumo de alimentos ultraprocessados estivesse associado a um maior risco de sintomas depressivos e menor volume de substância cinzenta na amígdala e nas regiões frontais, especialmente em participantes com obesidade, visto que tendem a ter maior consumo de alimentos ultraprocessados”, afirma Contreras-Rodríguez. E, de fato, “os resultados confirmaram nossa hipótese”, observa Fernández-Real.

Análise da dieta

Para este estudo transversal, 233 indivíduos foram recrutados, resultando em uma amostra final de 152 participantes. Com foco no consumo de alimentos ultraprocessados, informações sobre a dieta desses indivíduos no último ano foram coletadas por meio de questionários de frequência alimentar validados.

Por sua vez, o sistema de classificação de alimentos NOVA foi utilizado para identificar alimentos e bebidas com base em seu grau de processamento. Por fim, também foi calculada a porcentagem de consumo de alimentos ultraprocessados na dieta geral.

Sintomas depressivos também foram avaliados e foi realizada ressonância magnética estrutural. Por fim, diversos parâmetros metabólicos e biomarcadores inflamatórios foram medidos, como contagem de leucócitos, proteína de ligação a lipopolissacarídeos e proteína C-reativa.

Um dos principais resultados é a associação entre maior consumo de alimentos ultraprocessados e maior presença de sintomas depressivos, além de menor volume em regiões cerebrais envolvidas no processamento de recompensa e monitoramento de conflito, aspectos essenciais da tomada de decisões, incluindo as alimentares.

A mediação da contagem de glóbulos brancos na associação entre consumo de alimentos ultraprocessados e sintomas depressivos também é destacada.

De fato, a associação entre o consumo desses produtos e sintomas depressivos foi especialmente notável no grupo obeso (58,6% dos participantes), que inicialmente apresentou maior presença de sintomas depressivos em comparação ao grupo não obeso.

Em conclusão, a pesquisa corrobora evidências anteriores e fornece novos dados que relacionam hábitos alimentares a mudanças na estrutura de redes cerebrais específicas. Além disso, demonstra que essas associações podem depender da presença de obesidade e dos níveis de inflamação periférica.

A pesquisa foi liderada por dois departamentos do CIBER, o CIBERSAM (Saúde Mental) e o CIBEROBN (Fisiopatologia da Obesidade e Nutrição). Pesquisadores da Agência de Saúde Pública de Barcelona e do Instituto de Pesquisa de Sant Pau também colaboraram.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/alimentos-ultraprocessados-podem-afetar-humor-e-aumentar-risco-de-depressao-entenda/

Alimentos ultraprocessados podem afetar humor e aumentar risco de depressão; entenda

2025-08-20