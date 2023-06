Acontece Terapeuta gaúcha Aline Dalcin estreia na literatura com obra sobre desenvolvimento pessoal

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

Natural de São Borja, Aline Dalcin é terapeuta, mentora, palestrante, agropecuarista e comunicadora Foto: Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Foto: Divulgação

A terapeuta, mentora e palestrante gaúcha Aline Dalcin estreia na literatura com uma obra destinada àqueles que buscam uma vida mais harmoniosa. O livro, entitulado “Ser para Ter”, será lançado neste sábado (24), durante o evento Inoveação, no Hotel Serra Azul, em Gramado. A publicação reúne os doze passos que a autora seguiu para transformar a própria vida, servindo como um guia para quem deseja fazer o mesmo, seja no âmbito pessoal, profissional ou social.

Há uma década, Dalcin se dedica ao autoconhecimento e à compreensão dos dramas humanos. Em 2019, inaugurou uma clínica holística em São Borja, combinando terapias para atender seus pacientes a partir de uma perspectiva integrativa. Agora, para auxiliar ainda mais pessoas, a terapeuta sintetiza seus principais aprendizados na obra. “Estudar desenvolvimento humano envolve muito tempo e a leitura de muitos materiais. Minha vontade era facilitar esse processo, porque tempo é vida. O objetivo é descomplicar a evolução para todo mundo”, explica.

Os presentes no evento poderão participar da sessão de autógrafos, que tem início previsto para às 11h30, no próprio hotel. O livro, publicado pela Citadel Grupo Editorial, também está a venda on-line. Segundo a autora, o “Ser para Ter” é um convite para que os leitores olhem para dentro de si mesmos, se abrindo para descobrir as respostas aos questionamentos que os afligem. Ao longo das 192 páginas, ela aborda questões relacionadas à saúde física e mental, relacionamentos, inteligência emocional e adaptação e flexibilidade.

Terapeuta gaúcha Aline Dalcin estreia na literatura com obra sobre desenvolvimento pessoal

2023-06-23