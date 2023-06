Acontece Cuidados com o diabetes: campanha da Panvel alerta sobre prevenção e controle da doença

26 de junho de 2023

Rede de farmácias terá ações especiais nesta segunda (26), Dia Nacional do Diabetes. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Doença silenciosa que atinge mais de 13 milhões de pessoas no país, o diabetes requer cuidados e medicamentos especiais para ser controlado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, 6,9% da população já convive com o problema que se tornou uma emergência em saúde devido ao seu rápido crescimento. Para incentivar o cuidado e o controle da doença, a Panvel promoverá ações especiais com descontos em uma lista de cerca de 20 produtos que costumam ser usados pelos portadores. A iniciativa ocorre nesta segunda-feira (26), Dia Nacional do Diabetes.

Entre as ofertas, por exemplo, na compra do teste de glicemia será dado 50% de desconto no exame de hemoglobina glicada que pode ser feito nas salas do Panvel Clinic. Tiras e agulhas para teste de glicose também estarão com algumas marcas em promoção na compra de determinadas quantidades. Com a campanha, a Panvel aproveitará a passagem da data para também chamar a atenção sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde e o bem-estar.

Conforme o Ministério da Saúde, o diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A insulina é um hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de glicose (açúcar) transformando em energia para manutenção das células do nosso organismo. O diabetes pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte.

