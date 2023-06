Acontece Arraial Viva levará gastronomia, música e brincadeiras para shopping a céu aberto de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com entrada gratuita, Festa de São João acontece no dia 1º de julho, no Viva Open Mall. Foto: Ariel Gil Foto: Ariel Gil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Maior festa de São João em um shopping a céu aberto na capital gaúcha, o Arraial Viva será realizado no dia 1º de julho, das 14h às 21h, no Viva Open Mall (Av. Nilo Peçanha, 3.228). Com entrada gratuita, o evento contará com uma programação recheada de atrações para todas as idades. Em 2022, a data festiva reuniu cerca de quatro mil pessoas.

Decorado com bandeirinhas de São João, o mall a céu aberto será ocupado pelas tradicionais barraquinhas com comes e bebes típicos dos arraiais. Vai ter muita paçoca, pé de moleque e amendoim da Guimarães; quentão do Mercado Brasco para aquecer o público; além de pipoca, cachorro-quente, pinhão, pancho, batata frita, entre outras delícias, espalhadas pelo shopping.

A festa ainda contará com atividades como pescaria, pula fogueira, barraca de recadinhos, touro mecânico e uma aula de forró promovida pela Smart Fit. A Cia Lúdica também vai trazer atrações para a gurizada, incluindo muitas brincadeiras e a famosa quadrilha. A trilha sonora ficará por conta do DJ Capu, que promete esquentar a tarde de todo mundo, além do trio Cazumbá e da banda Calamares – que prometem colocar todo mundo para dançar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/arraial-viva-levara-gastronomia-musica-e-brincadeiras-para-shopping-a-ceu-aberto-de-porto-alegre/

Arraial Viva levará gastronomia, música e brincadeiras para shopping a céu aberto de Porto Alegre

2023-06-26