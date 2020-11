Magazine Aline Gotschalg lamenta críticas ao corpo e diz: “Falam que estou anoréxica, magra demais”

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Aline Gotschalg tem recebido críticas sobre o seu corpo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Aline Gotschalg abordou a crueldade da web em comentários a respeito do seu corpo. A ex-BBB rebateu as queixas alheias sobre o físico e contou como tem lidado com isso. “Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre vou focar em coisas boas, em energias boas, mas eu não posso deixar de vir aqui também falar sobre os ataques que eu tenho recebido diariamente de mulheres que estão fazendo body shaming, que me mandam mensagem falando que eu estou anoréxica, magra demais, que estou horrível, enfim, vocês precisam ter um pouco mais de responsabilidade com comentários”, disse no Instagram nesta segunda-feira (16).

Críticas ao corpo

Aline – viajou para as Ilhas Maldivas, onde publicou diversas fotos de biquíni –, esclareceu que está em paz com suas curvas e ainda afirmou que a saúde vai muito bem, obrigado. “Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu sou obrigada a ficar lendo esse tipo de comentário, não é legal, não é bacana, não faz ninguém feliz, não faz. Não é uma preocupação de vocês comigo, porque eu tenho certeza que quem está preocupado não manda esse tipo de mensagem. Eu quero dizer pra vocês que eu estou bem saudável, bem feliz, e é só isso que importa, tá?”, declarou a mulher de Fernando Medeiros.

Opiniões desagradáveis

Na sequência, Aline continuou o desabafo. “Tenham um pouco mais de empatia, de sororidade, de responsabilidade porque, sim, eu sou bem resolvida comigo, com o meu corpo, mas muitas pessoas podem ter distorção de imagem ao se olhar no espelho por conta de comentários como esses que eu vou postar no próximo stories. Parem, apenas parem, porque não é legal, tá? É por conta de comentários assim que a gente começa a se olhar diferente no espelho, que a gente começa a se odiar, que a gente começa a ver defeito”, completou a mãe de Lucca, de 4 anos.

Distúrbio alimentar

Em entrevista recente, Aline falou sobre as mudanças e críticas à aparência. “Eu estou segura de que estou saudável e não estou anoréxica, mas de fato achei muita irresponsabilidade as pessoas associarem um corpo saudável, de uma pessoa que se alimenta bem e se exercita bem e que faz acompanhamento com vários profissionais da saúde, a uma doença – pelo simples fato de ela ter emagrecido e seu biotipo ser magro! Milhares de meninas lutam contra a balança. Essa mentalidade motiva que elas vejam na anorexia uma forma de ficar magra e essa não é uma associação segura e saudável”, opinou a mineira.

