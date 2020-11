Magazine Manu Gavassi vence prêmio internacional e admite surpresa

"Eu ganhei. Então, aparentemente, eu sou uma influenciadora muito bem-sucedida", disse a atriz. (Foto: Reprodução/Instagram)

Manu Gavassi comprovou toda sua potência nas redes sociais. A nova contratada da Netflix venceu a categoria exclusiva e inédita de “Melhor influenciadora do Brasil” pelo People’s Choice Awards 2020, premiação realizada na Califórnia, nos Estados Unidos, no último domingo (15). A cerimônia foi apresentada por Demi Lovato e prestigiada por celebs que investiram em suas melhores produções, como Jennifer Lopez, Mandy Moore, Bebe Rexha e mais.

Surpresa

A notícia de que saiu vitoriosa em premiação internacional surpreendeu Manu Gavassi. A intérprete de “Planos Impossíveis” anunciou a novidade em seu Stories do Instagram, nesta segunda-feira (16). “Descobri ontem, à noite, que eu ganhei o People’s Choice Awards de Melhor influenciadora do Brasil e é primeira vez que eles abrem essa categoria. E eu ganhei. Então, aparentemente, eu sou uma influenciadora muito bem-sucedida”, declarou.

Seguida por 15 milhões de pessoas só no Instagram, Manu Gavassi agradeceu pelo empenho dos fãs. “Queria agradecer a vocês que gostam do meu trabalho o suficiente para ficar votando igual a uns malucos. Porque vocês são meio malucos. Esse ano eu ganhei uma quantidade de prêmios inimaginável, que eu achei que nessa existência nem seria possível. Vocês me fazem acreditar muito mais em mim”, completou a amiga de Bruna Marquezine.

Desclassificadas

Além de Manu Gavassi, mais duas ex-BBBs estavam na disputa pelo prêmio exclusivo: Rafa Kalimann e Bianca Andrade. Entretanto, as duas acabaram sendo desclassificadas ao serem descobertas em esquema de grupo de votações, sendo mutirões totalmente são proibidos pela organizadora NBCUniversal Media.

Rafa Kalimann se manifestou pelo Twitter e lamentou a desclassificação. “nós havíamos começado algumas dinâmicas pro PCA, mas descobri que não pode fazer mutirão (erro meu mesmo) pra essa votação específica como nas demais que já somos acostumadas. Assim que nos alertaram nós freamos automaticamente, não concluindo nenhum mutirão e não entregando nenhum combinado por esse motivo (…) Chateada, mas acontece”, declarou a namorada do músico Daniel Caon.

