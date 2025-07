Inter Inter faz treino fechado e entra na reta final de preparação para encarar o Vitória pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Inter realiza seus últimos preparos para se preparar para o duelo diante do Vitória Foto: Ricardo Duarte/Internacional Inter realiza seus últimos preparos para se preparar pra volta do Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter está em contagem regressiva para o retorno aos jogos oficiais, e a manhã desta quinta-feira (10) foi de trabalho intenso no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O elenco realizou o penúltimo treinamento antes do duelo contra o Vitória, marcado para este sábado (12), às 16h30min, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade foi realizada com portões fechados, sob comando do técnico Roger Machado e sua comissão técnica. O foco principal do trabalho foi o ajuste de aspectos táticos e técnicos da equipe, com o objetivo de corrigir falhas observadas nas últimas partidas e reforçar o padrão de jogo que o treinador deseja implementar no Colorado neste segundo semestre.

Além de movimentações específicas no campo, os jogadores participaram de simulações de jogo, exercícios de marcação, saída de bola sob pressão e estratégias ofensivas para enfrentar o adversário baiano. A comissão também dedicou atenção especial à bolas paradas, que têm sido um ponto de preocupação em confrontos recentes.

A última sessão de treinamento será realizada nesta sexta-feira (11), encerrando a semana de preparação. Internamente, há confiança de que o time pode mostrar evolução já no sábado, diante do torcedor colorado.

Após um período sem jogos oficiais devido à pausa no calendário nacional, o Inter busca reencontrar a estabilidade e retomar o caminho das vitórias para deixar a zona de rebaixamento, onde atualmente se encontra. A partida contra o Vitória é vista como crucial para iniciar uma reação, e o Beira-Rio deve receber bom público para apoiar o elenco.

