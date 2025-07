Grêmio Grêmio ajusta os últimos detalhes para o confronto contra o Cruzeiro pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Partida acontece no domingo (13), às 20h30min, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Grêmio realiza seus últimos preparativos para a volta do Campeonato Brasileiro.

Na manhã desta quinta-feira (10), o Grêmio deu sequência ao cronograma de preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. As atividades ocorreram no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, com foco total no duelo diante do Cruzeiro, que acontece no domingo (13), às 20h30min, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Os goleiros iniciaram a manhã com exercícios específicos, sob comando de Mateus Famer e seu auxiliar Everson Pereira, buscando ritmo e precisão para os desafios da rodada. Enquanto isso, os jogadores de linha participaram de um circuito de aquecimento com trocas de passes e movimentação intensa, sob supervisão da equipe de preparação física.

Na sequência, o técnico Mano Menezes conduziu um treino técnico em espaço reduzido, exigindo alto nível de concentração e controle da posse de bola. Divididos em dois grupos, os atletas trabalharam simulações de situações de jogo, em atividade que seguiu até o encerramento do período.

A principal novidade do dia foi o retorno do meio-campista uruguaio Felipe Carballo, que passou por exames médicos no Hospital Moinhos de Vento e realizou avaliações com os setores de fisiologia, fisioterapia e preparação física. A reintegração ao elenco representa mais uma opção para Mano na montagem do time que enfrentará o vice-líder da competição.

O grupo volta aos trabalhos nesta sexta-feira (11), às 10h30min, para o penúltimo treino antes da viagem à capital mineira. A comissão técnica busca os ajustes

