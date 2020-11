Magazine Joaquim Lopes e Marcella Fogaça esperam filhas gêmeas

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Casal anunciou gravidez nas redes sociais nesta segunda-feira (16). (Foto: Reprodução/Instagram)

Joaquim Lopes e Marcella Fogaça anunciaram em suas redes sociais nesta segunda-feira (16) que serão pais de filhas gêmeas. Com um vídeo mostrando roupinhas iguais, eles celebraram a notícia com textos emocionados sobre as novas adições à família.

“E eu só penso em vocês 3! A expressão “o próximo ultrassom”, virou o compromisso mais esperado de todos os dias. Quero ver vocês. O tempo todo. Agora tão nadando, 7.78 centímetros, 167 e 168 batimentos por segundo. Já reconhecem a presença da outra. Vão sair já sabendo da importância do outro. Vão sair já sabendo que não somos feitos pra solidão, mas que precisamos encontrar nossa solitude. Mas não muito por favor. Que eu a partir desse momento até o meu último dia eu ficarei em estado absoluto de uma irreparável saudade mesmo quando estiver segurando vocês duas nos meus braços. E eu penso em vocês… E me vem, de surpresa, uma paz. E um sono sorrateeeeeiro as 16:22 no colo da Marcella. Finjo pra ela e pra mim que sintonizei no sono de vocês. Acredito no que acabei de fingir. E vem uma tranquilidade absolutamente insana. De que tudo vai dar certo. E que tudo vai se encaixar dentro do amor que eu e a mãe de vocês estamos preparando aqui fora. E eu respiro aliviado no momento que eu entendo que minha vida começou no momento que vcs começaram! Que Deus abençoe vcs todos os dias amores da minha vida”, declarou o ator e apresentador.

Já Marcella escreveu: “Nossa família está crescendo… e com ela tá crescendo eu, tá crescendo você, tá crescendo nós. Eu Cella, você Joca. Nós. Uma força que a gente não conhecia, um amor que a gente só ouvia… uma fé absoluta na vida e em Deus que chegou mais perto agora, a ponto de roçar a pele. E eu que já amo tanto, tanto vocês minhas filhas, sei que ainda nem amo tudo e talvez transbordarei infinito e me fundirei em amor purinho por vocês, pela vida inteira. A gente quis compartilhar com vcs, que torcem por nós e são cheios de amor, essa nova e mais linda etapa das nossas vidas! Um beijo cheio de luz e gratidão! VIVAAAA”.

Marcella e Joaquim estão juntos desde 2018. Em entrevista para Quem, o ator falou sobre a vontade de criar uma família. “Sempre quis ser pai e ainda tenho essa vontade. Na hora certa, vai rolar”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine