Magazine Luiza Ambiel diz que rejeitou cantada de Neymar Jr

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Luiza Ambiel diz que levou cantada de Neymar. (Foto: Reprodução/Youtube e Instagram)

Luiza Ambiel participou do quadro “PPP” do canal de youtube de Matheus Mazzafera e revelou que já recebeu uma cantada do craque Neymar. Segundo a ex-musa da banheira, os dois estavam em um evento e ele teria dado uma investida.

“Ele é um querido. A gente gravou, eu estava na Gazeta e ele foi em um troféu. Ele me abraçou e até me deu uma cantadinha, mas na época ele era muito…”, começou ela, sendo interrompida pelos apresentadores: “Quantos anos ele tinha?”

A atriz, então, continuou: “Sabe quando ele era o ‘cai, cai’?. Ele veio, me abraçou pela cintura, me puxou, brincou comigo. Fez aquelas cantadinhas: ‘Vamos ali?’. Falei: ‘Neymar, você não aguenta não, filho. Se eu der um tranco em você, quebro no meio’. Todo mundo estava brincando, mas realmente não dava”, revelou.

Assim como Luiza Ambiel, Neymar também já participou do quadro de Matheus Mazzafera. Em declaração, o irmão de Rafaella Santos comentou sobre a ex-namorada Bruna Marquezine e admitiu que ficaria novamente com Giovanna Lancellotti. Em sua vez, a atriz se pronunciou afirmando que os dois, atualmente, são apenas amigos.

