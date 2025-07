Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia licitação do trecho de Viamão para duplicação da Estrada Caminho do Meio

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Com investimento de R$ 146,1 milhões, mais de 11 quilômetros da via serão revitalizados Foto: Maurício Tonetto/Secom Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quinta-feira (10), a autorização da licitação para duplicação e melhorias do trecho de Viamão da Estrada Caminho do Meio. O governo do RS está investindo R$ 146,1 milhões no trabalho, que abrangerá 11,4 quilômetros. O ato ocorreu no Palácio Piratini e contou com a participação do titular da Sedur (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano), Marcelo Caumo.

“É uma obra que vai ajudar a reduzir o tempo de deslocamento das pessoas, algo essencial numa região metropolitana como a nossa, onde as pessoas moram em uma cidade, trabalham em outra e usam serviços em uma terceira”, avaliou o governador. “Muitos desses trechos têm pista simples e pavimentação precária. Com a duplicação, haverá faixas exclusivas de ônibus, ciclovias e mais segurança para quem circula diariamente por esse eixo.”

Conexão importante

A rodovia é muito utilizada diariamente no deslocamento de quem vive e trabalha na Região Metropolitana. Além de Viamão, o projeto Caminho do Meio envolve Porto Alegre e Alvorada ao longo de 23,08 quilômetros – sendo 7,3 quilômetros pertencentes à capital, 11,40 quilômetros de Viamão e 4,38 quilômetros de Alvorada.

Caumo lembrou que, durante as enchentes, a rota foi a principal conexão da Região Metropolitana. “A revitalização do Caminho do Meio representa um passo importante para a melhoria da infraestrutura viária, beneficiando diretamente a qualidade de vida dos moradores e a mobilidade dos três municípios”, destacou.

O investimento total do Estado no projeto Caminho do Meio, atendendo aos três municípios, é de mais de R$ 284,4 milhões.

Execução

Conforme a diretora de Planejamento Urbano e Metropolitano da Sedur, Tassiele Francescon, a empresa de engenharia selecionada para essa fase deverá elaborar projeto executivo e realizar os serviços de:

duplicação de pavimento;

ciclovia;

passeio público com acessibilidade;

drenagem;

iluminação pública;

contenções em muro de gabião;

sinalização viária;

intersecções;

novas paradas de ônibus;

paisagismo;

e desapropriações, se necessário.

O início da obra de infraestrutura viária está previsto para o primeiro trimestre de 2026.

