Rio Grande do Sul Criança cai em cânion em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Menina estaria acompanhada dos pais quando ocorreu o acidente, por volta de 13h30min desta quinta-feira (10) Foto: Corpo de Bombeiros Militar Foto: Corpo de Bombeiros Militar

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O CBM (Corpo de Bombeiros Militar) de Canela, na Serra Gaúcha, está em deslocamento para iniciar as buscas por uma menina que caiu do Cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul, nesta quinta-feira (10). De acordo com os bombeiros, a vítima tem menos de 12 anos e tem TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Cambará do Sul fica a cerca de 105km de distância de Canela. No local do acidente, está o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros do município. De acordo com as primeiras informações do CBM Canela, “no presente momento, sem retorno verbal e visual da vítima. Queda na parte central e meio do penhasco, não há platos ou vegetação”.

A criança estaria acompanha dos pais quando ocorreu a queda, por volta de 13h30min. A ocorrência está em atendimento. Um helicóptero foi acionado para ajudar nas buscas.

O batalhão ainda informou que “será avaliado, no momento da chegada no local, qual vai ser a melhor técnica de resgate. Estamos deslocando com drone para, antes de tudo, localizar a criança”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/crianca-cai-em-canion-em-cambara-do-sul-na-serra-gaucha/

Criança cai em cânion em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha

2025-07-10