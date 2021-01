Celebridades Aline Riscado contempla amanhecer em Noronha: “Sou grata demais”

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Atriz está na ilha paradisíaca curtindo dias de folga Foto: Reprodução/Instagram Atriz está na ilha paradisíaca curtindo dias de folga. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Aline Riscado, de 33 anos, já provou diversas vezes que ama estar em meio à natureza. Desta vez, a atriz e modelo contemplou o nascer do sol desta terça-feira (05), em Fernando de Noronha, e publicou um agradecimento em seu Instagram.

“Um amanhecer desses… sou grata demais!”, escreveu ela, que aparece na foto numa canoa com um remo nas mãos.

No fim do mês passado, ela posou de biquíni e aconselhou os seguidores a amarem seus corpos. “Seja um corpo saudável! Ame seu corpo antes de qualquer coisa… você o amando, vai cuidar e tratar bem do maior presente físico que temos nessa existência!… Experimente! Até menos doente você vai ficar, com essa corrente de amor pelo seu corpo!”, disse ela.

