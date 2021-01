Celebridades Marido de Andressa Urach diz: “Chegar e encontrar a mulher bonitinha não tem preço”

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Casal curtiu na noite desta terça-feira um filme juntos. "Minha vida", disse a modelo Foto: Reprodução/Instagram Casal curtiu na noite desta terça-feira um filme juntos. "Minha vida", disse a modelo. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Andressa Urach e o marido, Thiago Lopes, vivem se declarando um ao outro nas redes sociais e nesta terça-feira (05) não foi diferente. O empresário publicou em seu Instagram um clique coladinho com a modelo no sofá e contou que eles estavam fazendo uma “sessão de cinema” em casa.

“Em casa com meu amor assistindo filminho e com barulho de chuvinha”, legendou Thiago. “Minha vida”, comentou Andressa no post.

Thiago ainda compartilhou uma foto da modelo na residência em que eles estão morando juntos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul – antes mesmo do casamento, os dois já estavam dividindo o mesmo teto. “Chegar em casa e encontrar a mulher toda bonitinha não tem preço”, disse ele.

