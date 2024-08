Olimpíada Paris 2024: Alison dos Santos sofre, mas se classifica para final dos 400m com barreiras nos Jogos Olímpicos

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

O brasileiro não foi bem em sua bateria e precisou esperar os resultados das outras séries para garantir classificação Foto: Wander Roberto/COB

Alison dos Santos sofreu mais do que o esperado, mas se classificou nessa quarta-feira (7) para a final dos 400m com barreiras na Olimpíada. O brasileiro não foi bem em sua bateria, ficando na terceira posição, e precisou esperar os resultados das outras séries para garantir classificação e tentar mais um pódio olímpico.

Após a prova, Alison admitiu que poderia ter tido um melhor desempenho e tentou explicar o motivo de ter corrido abaixo do esperava. ”Às vezes a gente não sabe explicar. Estou aqui para brigar pela medalha. Estou em boa condição física, no shape. É concentrar e relaxar. Saber que estamos na final e com chance de medalha. Sabia que poderia ter corrido melhor, passado uma tranquilidade maior. Mas essa é a vida do atletismo, tem que estar preparado para todas as situações”, disse o atleta.

Na bateria de Alison, o norueguês Karsten Warholm, atual campeão olímpico, dominou a prova e chegou em primeiro, seguido do francês Clement Ducos.

Nas semifinais dos 400m com barreiras, os dois melhores de cada série se classificam direto para a final. Como Alison dos Santos chegou em 3º, com tempo de 47.95seg, precisou esperar os resultados dos adversários.

Nas baterias seguintes, os atletas não conseguiram superar o tempo do brasileiro, que se classificou para a decisão com o quatro melhor tempo geral. A final da prova acontece nesta sexta-feira (9), às 16h (de Brasília).

