Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul lança os Festejos Farroupilhas 2024

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A solenidade foi realizada na manhã desta quarta-feira (07) no Palácio Piratini Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom A solenidade foi realizada na manhã desta quarta-feira no Palácio Piratini. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom) Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os Festejos Farroupilhas, que em 2024 têm como tema o centenário do renomado pajador Jayme Caetano Braun e como patrono o músico Pedro Ortaça, foram oficialmente lançados em solenidade no Palácio Piratini nessa quarta-feira (7), com a presença do governador Eduardo Leite.

Durante o evento, houve a entrega da Medalha Simões Lopes Neto e de homenagens à Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas. Também foi prestado reconhecimento aos CTGs (Centros de Tradições Gaúchas) que sofreram danos e realizaram ações solidárias nas enchentes de maio.

O governador disse que a cultura e as tradições gaúchas estão sempre presentes como referências que ajudam no enfrentamento das dificuldades atuais. “Nossa cultura e tradição são o esteio da nossa unidade como povo, do senso de pertencimento e identidade, principalmente em momentos difíceis como o que o Rio Grande do Sul atravessa. Buscamos as referências do passado sem ficarmos congelados nele, trazendo para o tempo presente a força de outros tempos e nos atualizando sempre. Isso é o que vejo nas palavras e nos gestos de quem trabalha com a cultura e a tradição”, afirmou.

Leite também destacou o sentimento de irmandade que une todos os gaúchos. “Nossa cultura não se resume só aos costumes, ao jeito de vestir e cantar. Nossa cultura é permeada por uma dose cavalar de civismo e cidadania, e de um profundo sentimento de responsabilidade com o nosso chão. A alma gaúcha nos faz irmãos, independentemente das diferenças, porque nela todos carregamos o amor por esta terra”, disse.

Para o secretário-adjunto da Cultura, Benhur Bortolotto, há muitos modos diferentes de ser sul-rio-grandense. “Há muitas etnias, muitas geografias e muitas culturas que contribuem para a fisionomia do nosso povo. Hoje celebramos um substrato comum a todas elas, um substrato que nos permite, na diferença, nos enxergarmos como uma comunidade. Valorizar esse substrato é estreitar os laços comunitários de identidade e de pertencimento, que foram fundamentais nos últimos meses e que estão sendo fundamentais para a reconstrução do nosso Estado”, ressaltou.

A presidente da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas, Gabriella Meindrad, falou sobre o trabalho de organização que vem sendo feito desde fevereiro: “A comissão vem trabalhando nos preparativos, com a escolha do patrono, da identidade visual e da canção-tema, além do lançamento do e-book. Neste ano vamos celebrar não apenas Jayme, mas, acima de tudo, o povo gaúcho. O acendimento da Chama Crioula neste mês e o desfile de 20 de setembro vão simbolizar a esperança e a reconstrução do Estado”.

Gariella celebrou a parceria do Banrisul e do Carrefour, patrocinadores do desfile – que também conta com recursos do governo do Estado, via Secretaria da Cultura – e assinalou a geração de emprego e renda que os Festejos promovem para apoiar as entidades tradicionalistas, que, segundo ela, mostram a verdadeira essência e a identidade do povo gaúcho.

O patrono dos Festejos de 2024, Pedro Ortaça, exaltou as raízes do Rio Grande do Sul. “Guardo até hoje os ensinamentos de meu pai e, aos 82 anos, muito me orgulha cantar a minha terra. Junto com Jayme, Noel Guarani e Cenair Maicá, resolvemos cantar a história do Rio Grande, cantar pedindo justiça e cantar os direitos dos indígenas e negros do nosso Estado. Muito obrigado pela honra de ser escolhido como patrono dos Festejos”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-do-rio-grande-do-sul-lanca-os-festejos-farroupilhas-2024/

Governo do Rio Grande do Sul lança os Festejos Farroupilhas 2024

2024-08-07