Futebol Alisson se lesiona e Weverton é convocado para seu lugar nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Weverton, do Palmeiras, não joga pela Seleção desde 2023 Foto: Joilson Marconne/CBF Weverton, do Palmeiras, não joga pela Seleção desde 2023. (Foto: Joilson Marconne/CBF) Foto: Joilson Marconne/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O goleiro Alisson, do Liverpool, sofreu uma lesão na manhã deste sábado (5) durante partida contra o Crystal Palace, na Premier League. Weverton, do Palmeiras, foi a escolha de Dorival para ocupar seu lugar.

A Seleção Brasileira entra em campo nos dias 10 e 15 de outubro, enfrentando o Chile e o Peru, respectivamente. O Brasil já foi informado pelo clube inglês que Alisson não estaria disponíveis para as partidas, mais exames serão realizados no domingo (6), mas já foi indicado uma lesão na parte posterior da coxa direita.

Weverton já realizou 10 partidas pela Seleção Brasileira principal, e a última delas foi na derrota contra o Marrocos por 2 a 1, em amistoso que ocorreu em março de 2023.

De acordo com o Departamento Médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o clube inglês informou que Alisson não tem condições de atuar nos dois jogos e, por conta disso, foi cortado.

A apresentação dos jogadores à Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias está marcada para a próxima segunda-feira (7), em São Paulo.

No próximo dia 10, o Brasil enfrenta o Chile, no Estádio Nacional, em Santiago. Na sequência, dia 15, a equipe do técnico Dorival Júnior recebe o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília.

Veja a nota da CBF

O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi convocado neste sábado (5) para a Seleção Brasileira, que enfrenta o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Ele foi chamado para o lugar de Alisson, do Liverpool, da Inglaterra. O goleiro deixou o campo alegando dores na coxa na partida pela Premier League (Campeonato Inglês) neste sábado (5). O Departamento médico da Seleção entrou em contato com o clube inglês e foi informado que o atleta não tem condição de atuar nas duas partidas.

A apresentação dos jogadores e da comissão técnica está marcada para a próxima segunda-feira (7), em São Paulo (SP).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/alisson-se-lesiona-e-weverton-e-convocado-para-seu-lugar-nas-eliminatorias-da-copa-do-mundo/

Alisson se lesiona e Weverton é convocado para seu lugar nas Eliminatórias da Copa do Mundo

2024-10-05