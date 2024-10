Política Polícia Federal abre inquérito para investigar laudo de Marçal contra Boulos

A Polícia Federal (PF) vai abrir um inquérito para investigar um laudo médico divulgado pelo candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal contra o adversário Guilherme Boulos. Os agentes federais já estão analisando o receituário médico com a informação de que o psolista teria sido internado por uso de cocaína. A Justiça Eleitoral já determinou a exclusão do laudo das publicações nas redes sociais.

O documento divulgado por Marçal em seu perfil no Instagram nessa sexta-feira (4) é datado de 19 de janeiro de 2021, com a assinatura do médico José Roberto de Souza. Conforme o portal Metrópoles, o CRM (registro profissional requisitado ao recém-formado em Medicina para que possa trabalhar no País) dele está inativo no Conselho Regional de Medicina desde abril de 2022 e que ele já faleceu. Duas filhas médico que faleceu desmentiram que o pai tivesse trabalho na clínica em que Guilherme Boulos teria sido atendido.

O suposto receituário indica que Boulos, com “surto psicótico grave”, teria sido submetido a um exame toxicológico que constatou a presença de 2,825 ng/mg de cocaína no sangue. O documento, segundo Guilherme Boulos, é falso.

O candidato do PSol fez uma live no Instagram para desmentir Marçal. “O cidadão não tem limite, a 1 dia da eleição, depois de ser desmascarado ontem no debate da Globo”, disse Boulos, referindo-se ao último debate da eleição municipal, na quinta-feira (3), quando ele exibiu um exame toxicológico para provar que não usa drogas.

“Estamos entrando agora à noite [sexta] com um pedido de prisão contra o Pablo Marçal, dele e do dono da clínica. Além de todas as medidas cabíveis junto à Justiça Eleitoral”, afirmou o candidato do PSol na live.

Boulos disse que também pedirá a prisão de Luiz Teixeira da Silva Júnior, amigo de Marçal e dono da clínica onde supostamente o documento teria sido forjado. “Eles jogam com a mentira. Sabem que vão ser desmentidos”, afirmou.

Já candidato do MDB à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou neste sábado (5), em nota, que “repudia veementemente” a acusação feita por Marçal contra Boulos. Apesar disso, também afirmou que Boulos foi “indecente” ao atacá-lo durante a campanha.

“Boulos foi indecente quando atacou minha família. Boulos foi indecente quando normalizou o soco em Duda Lima. Boulos foi indecente quando me comparou a Pablo Marçal. Boulos foi indecente quando por diversas vezes mentiu sobre a minha gestão. Mas eu não sou Boulos, nem Marçal. Repudio veementemente o crime que vimos ontem”, afirmou Nunes, a respeito do suposto laudo.

O candidato do MDB também cobrou rapidez da Justiça em relação às acusações. “A Justiça precisa ser célere, analisar todas as provas e colocar um basta nesse jogo rasteiro da eleição para o comando da maior cidade do país”, disse.

